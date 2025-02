Riigikogu komisjon ei saanud taas meretuuleparkidele toetuse maksmises selgust

Kliimaministeerium kordas riigikogu korruptsioonivastases komisjonis üle varem kolme koalitsioonijuhi kinnitatud taastuvenergia otsused. Nende järgi on Eesti riik nõus meretuuleparkide arendajaile maksma toetust kokku 2,6 miljardi euro ulatuses. Toetust makstakse maksimaalselt 65 eurot megavatt-tunni kohta.

Kuidas aga toetust jagama hakatakse, selgemaks ei saanud.

"Aus vastus on see, et ega ei saanud selgemaks. /.../ Koalitsioonierakond ütles, et need arvutused on täiesti avalikud ja rohkem avalikustada siin enam mitte midagi ei ole. Aga kliimaministeerium siiski kinnitas, et kui seaduseelnõu tuleb välja, siis selles eelnõus on need arvutuse alused olemas," ütles energeetikaekspert Arvi Hamburg.

"Arvutuskäigud, mis on tegelikult pealiskaudsed, ei näita tegelikku lõplikku hinda, mida maksumaksja maksab. /.../ Kus on see läbipaistvus? Kuidas sünnivad sellised otsused? Kuidas on võimalik nii, et ei olnud mingit debatti riigikogus, vaid meile öeldakse, et nüüd alles hakatakse valmistama seadust?" rääkis riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Kliimaministeeriumi energeetika osakonna juhataja Rein Vaks ütles, et nad on täiendanud elektrituru seaduse seletuskirja, kuid kõiki arvutusi sinna ei tule.

"See on ikkagi see 65 eurot megavatt-tund koridor, aga neid konkreetseid numbreid, mis sinna nüüd põrandaks ja laeks tulevad, meil täna seaduseelnõus ei ole. Selle peaks vabariigi valitsus otsustama aprillikuus, kui vähempakkumise korraldusega kliimaministeerium valitsusse tuleb," ütles Vaks.

Hamburgi sõnul selgus komisjonis, et tuuleparkide vähempakkumine otsustakse juba lähema kuu jooksul. Tema hinnangul pole sellisel juhul koostamisel oleva energiamajanduse arengukavaga üldse enam mõtet edasi minna. Samuti ei kavatseta teha sotsiaalmajanduslikku analüüsi.

"Mitte kuidagi mind ei rahulda see, et öeldakse, et aga paneme selle kaks ja pool miljardit sisse, me saame viis miljardit tagasi. Minu küsimus on, aga millega me saame. Ja siis tuleb vastus, et aga elektri hind läheb odavamaks. No kahjuks ei lähe," ütles Hamburg.