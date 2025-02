Hamas on valmis vabastama rahuleppe teises faasis kõik pantvangid

Hamasi kõrge ametnik ütles kolmapäeval uudisteagentuurile AFP, et Palestiina islamistlik äärmusrühmitus on valmis vabastama Gaza relvarahu teises etapis korraga kõik nende kätte jäänud Iisraeli pantvangid.

"Me teavitasime vahendajaid, et Hamas on valmis vabastama pantvangid leppe teises faasis kõik korraga, mitte etapiti, nagu praeguses, esimeses faasis," ütles Hamasi poliitilise büroo pressiesindaja Taher al-Nunu.

Nunu ei täpsustanud, kui palju pantvange Hamasi ja teiste rühmituste käes veel on.

Iisraeli ja Hamasi relvarahu esimene etapp hakkas kehtima 19. jaanuaril. Praeguseks on vabaks lastud 19 pantvangi ja Iisrael on vabastanud oma vanglatest üle 1100 palestiinlase.

Pärast esimese etapi lõppu jääb Gazasse 58 pantvangi, kuid Iisraeli sõjaväe andmetel on 34 neist surnud.