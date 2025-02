Ungari blokeeris sanktsioonide kehtestamise Moskva patriarh Kirilli vastu

Ungaril õnnestus saavutada Venemaa-vastastes sanktsioonides erandeid, sealhulgas ei mõjuta sanktsioonid Družba naftajuhtme hoolduseks vajalikke seadmeid, ütles Ungari välisminister Péter Szijjártó.

"Need erandid hõlmavad luba Ungari nafta- ja gaasiettevõttele MOL kasutada riigisiseselt Venemaa naftasaadusi, Družba naftajuhtme hooldusseadmete vabastamist sanktsioonidest ning tagamist, et Budapesti metroo saab jätkuvalt vajalikke hooldus- ja remonditöid," vahendas Ungari valitsuse pressiesindaja välisministri sõnu.

Välisminister Szijjártó märkis, et need erandid tugevdavad Ungari taristut, energiajulgeolekut ja stabiilsust.

Samuti blokeeris Ungari Szijjarto sõnul sanktsioonid 27 Venemaa füüsilisele ja juriidilisele isikule, sealhulgas Moskva ja kogu Venemaa patriarhile Kirillile, Venemaa olümpiakomiteele ja kahele jalgpalliklubile.

"Ungari blokeeris ka sanktsioonid 27 isiku ja organisatsiooni, sealhulgas patriarh Kirilli vastu, väites, et usujuhtide sihikule seadmine õõnestab rahupüüdlusi," vahendas pressiesindaja.

Samas ütles Szijjártó, et sanktsioonide ajastu on lõppemas ning Budapest loodab, et Venemaa ja USA läbirääkimiste valguses paranevad suhted sedavõrd, et sanktsioonid saab üldse tühistada.

Kolmapäeva alguses sai teatavaks, et EL-i alalised esindajad leppisid kokku 16. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketis.

"Tervitan kokkulepet meie 16. sanktsioonide paketi üle," teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sotsiaalmeedias. "EL võitleb veelgi jõulisemalt [sanktsioonidest] kõrvalehoidmise vastu, võttes sihikule rohkem Putini varilaevastiku laevu ning kehtestades uued impordi- ja ekspordikeelud. Oleme pühendunud Kremlile survet avaldama."