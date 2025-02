Michal: teatud aja suudab Euroopa USA jäetud tühimiku täita

Euroopa Liidu järgmine sõjaline abipakett Ukrainale võib erinevate meediaväljaannete andmetel olla rohkem kui 20 miljardit eurot. Samal ajal teatas Hispaania miljardi ja Suurbritannia viie miljardi andmisest. Põhjala ja Balti riigid kavatsevad veel selle aasta jooksul varustada ja välja õpetada Ukraina brigaadi suuruse üksuse. Eesti suurendab antavat abi veerandi võrra.

"Saadame mürske sinna, saadame ka kaitseväe poolt erinevaid toidupakke ja nii edasi, aga suuremad riigid samamoodi – kes tegi uue otsuse miljonite jaoks, kes miljardite kohta, nii et päris palju uut abi tuli, mis on rahaliselt oluline," lausus Michal.

Michali sõnul on Ukraina liidrite peamine mure, et võimalik sõlmitav vaherahu ka tegelikult peaks. Seetõttu peab kokkuleppe taga olema jõud. Läbirääkimised Euroopa ja USA rolli üle käivad. Ameeriklaste panuse puhul saab kindlasti oluliseks maavarade leping Ukrainaga.

Endine USA suursaadik Ukrainas John Herbst ei usu, et Donald Trump Ukraina Vladimir Putinile lihtsalt ära annaks. USA president võib hoopis teha järgmise kannapöörde.

"Minu arvates on Trumpi ümber inimesi, kes ei mõista, kui oluline on USA huvidele, et Putin ei võidaks Ukraina sõda ega võtaks riiki põhimõtteliselt üle. See juhtuks, kui lihtsalt lõpetaksime Ukrainale abi andmise. Trump aga minu hinnangul mõistab, et see oleks väga halb nii USA-le kui ka talle isiklikult, kui ta sellise kokkuleppe sõlmiks," lausus Herbst.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles, et igasugused pöörded ja raputused on viimaste nädalate näitel tõenäolised, kuid eurooplastel pole mõtet soodsamat tuult ootama jääda. Valmistuda tuleks kõige hullemaks ja olla valmis USA lünga täitmiseks.

"Seda valmidust on Euroopa liidrid tegelikult viimastel nädalatel päris jõuliselt rõhutanud. Nüüd tuleb tegudega kinnitada, et seda päriselt ka teha kavatsetakse. Tõe kriteerium on praktika. Ma arvan, et see on võimalik," lausus Vseviov.

"Teatud aja Euroopa kindlasti suudab selle tühimiku täita ja Ukrainal on täna võime saada hakkama isegi, kui nad mingi aja ei saa Ühendriikide toetust," leidis Michal.

Euroopa liidrid kogunevad järgmisel nädalal erakorralisele ülemkogule, et arutada nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa kaitsevalmiduse tõstmist.