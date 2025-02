Washington Posti omanik Bezos piiras lehe arvamusrubriigis lubatud teemasid

"Me hakkame iga päev kirjutama, et toetada ja kaitsta kahte tugisammast: isiklikud vabadused ja vabad turud," kirjutas Bezos sotsiaalmeedias, lisades, et need teemad on Ameerika jaoks õiged. "Samuti usun, et praegusel ideede ja uudiste arvamuste turul on need seisukohad alaesindatud."

Bezos märkis, et leht käsitleb jätkuvalt ka muid teemasid, kuid arvamused, mis vastanduvad isiklike vabaduste ja vaba turu kaitsele, "jäävad teiste avaldada".

Siiani oli lehe arvamusrubriik käsitlenud teemasid mitmekülgselt.

Kriitikute sõnul on otsuse taga soov vältida praeguse USA presidendi Donald Trumpi kättemaksu.

Bezos nimetas arvamusrubriigi piiramist aga uuenduseks.

"Oli aeg, mil ajalehe, eriti kohaliku monopoli ülesandena võis näha igal hommikul lugejate ukse taha laiapõhjalise arvamusrubriigi toomist, mis püüdis kajastada kõiki seisukohti," kirjutas Bezos. "Täna teeb seda tööd internet."

Bezos märkis ka, et arvamustoimetuse juht David Shipley astus tagasi, mitte ei olnud nõus muudatust eest vedama.

Väljaandes on toimunud Bezose juhtimisel mitmeid suuri muudatusi

Kolmapäevane samm oli viimane Bezose tehtud muudatustest auhinnatud lehes, mis paljastas Watergate'i skandaali ja mille moto on "Demokraatia sureb pimeduses".

Nädalapäevad enne novembris toimunud USA presidendivalimisi teatas Bezos, et Washington Post ei avalda kummalegi presidendikandidaadile toetust – USA väljaannetel on traditsioon avaldada ühele kandidaadile toetust.

Toetuse mitteavaldamine põhjustas aga tagasiastumiste laine ja tuhandete tellimuste tühistamise. Väljaande toimetus oli valmis toetama Trumpi vastaskandidaati, demokraat Kamala Harrist, enne kui kirjastaja Will Lewis teatas, et lugejatel oleks parem oma otsuseid ise teha.

Bezos kaitses sammu, öeldes, et toimetuse toetusavaldus jätab mulje erapoolikusest.

Jaanuaris lahkus karikaturist Ann Telnaes ametist, kuna toimetaja lükkas tagasi tema visandi Bezosest ja teistest meediajuhtidest Trumpi ees kummardamas. Bezost nähti varem koos Trumpi Florida kuurortis Mar-a-Lago.

Eelmise aasta juunis astus Sally Buzbee tegevtoimetaja kohalt tagasi, kuna uudistetoimetus plaaniti muuta kolmeks eraldi osakonnaks ning Buzbee ei olnud nõus uut osakonda juhtima.

Kiiruga välja kuulutatud ümberkorralduste eesmärk oli peatada viimastel aastal suurenenud lugejate kadumine. Uus plaan hõlmas ka uut osakonda, mis oleks pühendatud tarbijate ligimeelitamisele sotsiaalmeedia, video, tehisintellekti ja müügi uuenduslike kasutusviiside kaudu.

Trumpi liitlased avaldasid Bezose otsusele toetust

Mõned Trumpi suurimad liitlased avaldasid sotsiaalmeedias Bezose otsusele toetust, nende seas miljardär Elon Musk ja konservatiivne aktivist Charlie Kirk.

Bezose kriitikud ütlesid aga, et see samm on tõend selle kohta, et Bezos juhib väljaannet Trumpi, tema järgijate ja miljardäride huvidest lähtuvalt.

"Bezos räägib isiklikest vabadustest. Kuid tema uudisteorganisatsioon keelab nüüd oma arvamusrubriigis muud vaated peale tema enda oma," kirjutas lehe kunagine tegevtoimetaja Marty Baron. "Minu meelest pole kahtlustki, et ta teeb seda hirmust tagajärgede ees tema teistele ärihuvidele."

"Nii näeb välja meedia oligarhi omandis," postitas senaator Bernie Sanders. "Maailma rikkuselt teine ​​mees, Bezos, omab ajalehte The Washington Post. Ta on nüüd teatanud, et selle lehe juhtkirjad muutuvad Trumpi moodi parempoolseks. Üllatus, härra Musk nõustub. Peame toetama sõltumatut meediat."

Bezos ostis 2013. aastal aastal Washington Posti 250 miljoni dollari eest.