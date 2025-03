Vseviov: kui USA tagasi tõmbub, peab Euroopa astuma sammu edasi

Euroopa ees on üksjagu ülesandeid ning üks neist on tõestada, et kui USA peaks tõesti tagasi tõmbuma, astub Euroopa Ukraina toetamisel sammu edasi, ütles "Aktuaalses kaameras" välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Kas nüüd on selge, milline on USA presidendi Donald Trumpi välispoliitiline pale või võib paari päeva pärast taas oodata temalt juttu, et kas mina olen tõesti midagi sellist öelnud?

Selge on, et raputab kõvasti, nagu ka arvasime. Aga ühtki suppi ei tohi süüa nii kuumana, nagu seda keedetakse nii et ma soovitan kõigepealt võtta üks öö, võib-olla ka päev, hingata sisse-välja, ja siis asuda tegelema nende asjadega, mis on meie kontrolli all.

Esiteks ei tohi jääda kusagil kõhklust õhku, et kes on takistus rahule – takistus rahule on loomulikult Putin. Teiseks, Euroopa peab haarama ohjad ja mitte ainult säutsudega, vaid ka tegudega. Oluline on, mis juhtub pühapäeval Londonis; mis juhtub järgmisel nädalal Euroopa ülemkogul, et viia meid sõnadelt tegudele.

Kas Trumpil on üldse olemas mingi rahuplaan või oli eilne lihtsalt etendus, et teha Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdlaseks, nagu paljud viitavad, et ise sellest väljuda ja öelda, et rahu pole võimalik ainult Zelenski tõttu?

Me saame kommenteerida ainult seda, mida oleme kuulnud Trumpi ütlemas. Ta on nii kampaania käigus kui ka presidendina korrutanud, et tahab rahu. Ju ta siis tahab rahu – meie tahame ka rahu, ukrainlased tahavad rahu. Rahuni jõuame siis, kui õnnestub tõestada, et aeg ei tööta Putini kasuks. Ja selleks tuleb panna surve agressorile, mitte ohvrile. Ja siin on Euroopa ees üksjagu ülesandeid. Nii et ma loodan, et see kõhklus, kahtlus, mis on õhku paiskunud, saab Euroopa poolt hajutatud, et Euroopa tõestab, et kui Ameerika peaks tagasi tõmbama, astume meie sammu edasi.

Pühapäev on tähtis päev – mida sellelt päevalt oodata ja miks Eestit-Lätit-Leedut ei ole kohtumisel Londonis – kas laud on liiga väike või on ruumi vähe?

Tuli välja, et seekord oli ruum liiga väike. Aga meie pingutame selle nimel, et oma mõtted kuuldavaks teha. Enne seda, kui suur kohtumine algab, võtab Briti peaminister Balti riikidega ühendust, seal me igasuguse peenutsemiseta räägime, mida meie asjast arvame, ka selles osas, et meid pole toas. Ma loodan, et järgmistel kordadel me toas olema.

Muidugi on pühapäev oluline, aga tegelikult on oluline kogu see aeg, mis meie ees seisab järgmised nädalad ja kuud. Siin ühe päevaga ei tee midagi ära. Kui me räägime pikaajalistest julgeolekugarantiidest, selleks, et Euroopa hakkaks oma kaitset tõsiselt rahastama, on otsuseid vaja, on tegusid vaja ja see kõik võtab aega.

Mis on see tegu või otsus või kaks, mida pühapäeval Londonist peaks kuulma – kas on see Tauruste lubamine, lubadus anda kohe relvi, kaugemale ulatuvaid relvi?

Need on kõik näited. Suur lugu, mis pühapäeval peab välja tulema, on see, et Euroopa ei vangu, Euroopa ei kõhkle, Euroopa teeb oma osa ära ka siis, kui Ameerika peaks tegema vähem.

Aga need on vaid sõnad – mis on tegu?

Tegudes saab seda väljendada ainult relvades, mis peavad kohale jõudma kiiresti, suuremas hulgas kui seni. Ja sanktsioonides, näiteks Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtus, kus Euroopa peab astuma sammu edasi.