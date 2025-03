Vseviov: Euroopa tegevus võib liikuda üha enam tahtekoalitsioonidesse

Jonatan Vseviov rääkis "Välisilmas", et Euroopa asi on liitu USA-ga tugevdada. Tema sõnul saab seda teha, näidates, et Euroopa suudab iseenda eest seista.

"Paradoksaalselt need asjad, mida me peame tegema selleks, et USA püsiks meie poolel siin, Euroopas, on samad asjad, mida tuleb teha puhuks, kui Ameerika peaks lahkuma. Me peame rohkem kulutama kaitsele, peame kindlustama, et Euroopa suudab iseenda eest seista. Ja Londoni kohtumisel paistis, et see on valdavalt Euroopas levinud arusaam," rääkis ta.

Vseviov tõdes, et Euroopa Liidus ei pruugi konsensust olla, kuid otsuseid saab teha ka muul moel.

"On selge, et meil ei pruugi olla Euroopa Liidus konsensust. Meil on mõni liikmesriik, kes meiega kaasa ei mängi, on mõni liikmesriik, kes mängib vastasvõistkonnas ja seetõttu erakorraline aeg nõuab erakorralisi otsuseid. Mulle tundub, et üha enam liigub tegevus niisugustesse tahtekoalitsioonidesse nagu see, mis Londonis kokku tuli, kuhu panustavad ka Euroopa Liitu mittekuuluvad, aga meiega samu põhimõtteid jagavad riigid, näiteks britid või ka norrakad," selgitas kantsler.

Vseviovi hinnangul paistab Euroopas olevat valdav arusaamine, et praegu on ajalooline hetk, kus kaalul on Euroopa eksistentsiaalsed huvid. Kuigi erimeelsusi on, siis põhisõnumites on tema sõnul üksmeel.

"Mulle tundub, et põhisõnumites me olime kõik ühel lehel – meie enne Londoni kohtumist videokoosolekul Starmeriga ja hiljem, kuuldes, mis Londonis ka suletud uste taga toimus. Esiteks tuleb kohe näidata, et me suudame täita vajadusel USA-st tekkida võivat lünka (Ukrainale) sõjalise abi ja (Venemaale) sanktsioonidega. Kohesed otsused, nii ruttu kui võimalik nii suures mahus kui võimalik," rääkis Vseviov, kelle sõnul on need realistlikud plaanid.

Vseviovi sõnul pingutavad Euroopa liidrid selle nimel, et USA oma poliitika praktilistes suundades püsiks Euroopaga samal teel. Seetõttu käisid eelmisel nädalal Valges majas näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Suurbritannia peaminister Keir Starmer.

"Britid on rääkinud pärast seda reedel toimunud katastroofi mitmel tasandil mitu korda ameeriklastega. Pingutatakse selle nimel, et vähemalt poliitika praktilistes suundades ameeriklased püsiksid endiselt meiega. Kui vaadata, mis täna toimub – ja ma ei taha seda ära sõnuda, sest võib juhtuda, et homme on mingi uus uudis –, siis sanktsioonide, sõjalise abi osas see kurss, mis oli nädal või kaks tagasi, veel püsib. Ma arvan, et selle nimel tasub pingutada," rääkis Vseviov.