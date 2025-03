EL võib leevendada autotootjatele seatud CO2-heite kärpe nõudeid

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles pärast esmaspäeval toimunud kohtumist autosektori juhtide, ametiühingute ja lobirühmade esindajatega, et komisjon teeb ettepaneku lubada nõuete täitmist arvestada kolme aasta koondarvestuses, mitte ainult 2025. aasta näitajate põhjal.

Euroopa Liidu praeguse nõuete kohaselt alaneb sel aastal märkimisväärselt seal toodetavate autode süsinikdioksiidi heitkoguste ülempiir, mis tähendab, et vähemalt viiendiku autoettevõtete müügist peavad suurte trahvide vältimiseks moodustama elektrisõidukid (EV).

Komisjoni kolmapäeval avaldatava ettepaneku kohaselt kontrollitakse nüüd autotootja keskmise heitkoguse nõuetele vastavust ajavahemiku 2025–2027 arvestuses.

EL-i lõppeesmärk on saavutada 2035. aastaks uute autode heitkoguste viimine nulli.

"Eesmärgid jäävad samaks. Nad peavad eesmärgid täitma, kuid see tähendab tööstusele rohkem hingamisruumi," ütles von der Leyen pressikonverentsil ja lisas, et ettepanek vajab veel liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Eesmärkide täitmine ja sellega seotud trahvide vältimine sõltub elektrisõidukite müügist, mis on segment, kus Euroopa autotootjad jäävad Hiina ja USA rivaalidest maha.

Euroopa autotootjate, sealhulgas Volkswageni, Renault', BMW ja Mercedes-Benzi aktsiad tõusid von der Leyeni kommentaaride järel 1,5–4 protsenti.

ELi autotootjad, keda on tabanud nõudluse vähenemine ja selle tagajärjel tehaste sulgemine ning kes valmistuvad nüüd toime tulema USA tollimaksudega, olid kutsunud Euroopa Komisjoni üles vabastama nad trahvidest, mis nende sõnul võivad 2025. aastaks tõusta 15 miljardi euroni.

Itaalia ja Tšehhi, mis olid nõudnud karistuste leevendamist, tervitasid ettepanekut. Itaalia tööstusminister Adolfo Urso ütles, et see tähendab, et Euroopa autotööstus on päästetud, kuigi Tšehhi transpordiminister Martin Kupka ütles, et tema riik taotleb viieaastast ajapikendust.

Euroopa suurima autotootja Volkswagen tegevjuht Oliver Blume ütles, et tervitab komisjoni pragmaatilist lähenemist, mis ei mõjutanud CO2-heite vähendamist ja andis autotootjatele paindlikkuse, et suurendada nõudlust elektrisõidukite vastu uute taskukohaste mudelite turuletoomisega.

Renault teatas, et komisjoni paindlik lähenemisviis võimaldab EL-i autotootjatel vähendada heitkoguseid ja jääda konkurentsivõimeliseks, kui elektrisõidukite turg kasvab.

Euroopa autotootjate liidu ACEA peadirektor Sigrid de Vries ütles, et ettepanek on positiivne, kuid eesmärkide täitmine oleks siiski väga keeruline. Euroopa autotarnijate ühenduse CLEPA president Matthias Zink ütles, et ettepanek pakub piiratud leevendust.

Pikemat ajapikendust taotlenud ACEA on öelnud, et tööstus seisab silmitsi ebameeldivate alternatiividega, sealhulgas põhjalikud hinnakärped, tootmise vähendamine või krediitide ostmine USA elektriautode tootjalt Tesla ja Hiina elektrisõidukite tootjatelt.

Hiina elektrisõidukite tootja Geely enamusosalusega Volvo Cars ütles, et ettevõtted, kes olid teinud kodutöö, et olla 2025. aastaks valmis, ei tohiks sattuda ebasoodsasse olukorda viimase hetke muudatuste tõttu.

Transpordiuuringute ja kampaaniagrupp T&E kirjeldas ettepanekut kui enneolematut kingitust autotööstusele, mis jätaks Euroopa Hiinast kaugemale.

"Konkurentsivõime võti on elektrisõidukite tootmine hinnaga, millega massitarbijad neid soovivad osta. Seda on hiinlased teinud," ütles T&E tegevdirektor William Todts. "Selle edasilükkamine Euroopas ei muuda teid konkurentsivõimelisemaks."

Euroopa Komisjon kavatseb kolmapäeval avaldada oma autotööstuse tegevuskava, mis peaks aitama EL-i autotootjaid oma autoparke elektrifitseerida ja konkureerida arenenumate tootjatega.