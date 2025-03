Starmer: Putin on see, kes püüab rahuga venitada

"Mul on tunne, et ta peab tulema varem või hiljem laua taha ja alustama tõsiseid arutelusid," ütles Starmer kohtumisel, mille eesmärk on moodustada koalitsioon riikidest, kes on valmis kaitsma võimalikku vaherahu Ukrainas. "Kuid selle juures on üks suur aga – me ei saa lihtsalt istuda ja oodata, kuni see juhtub."

Starmer ütles peale kohtumist, et 26 lääneriigi koalitsioon koostab plaani, et tagada juhul, kui rahukokkulepe sõlmitakse, Ukraina kaitse nii maal, merel kui ka õhus.

"Me tugevdame Ukraina enda kaitsevõimet ja relvajõudusid ning oleme nõus ise osa võtma Ukraina kaitsmisest maal, merel ja õhus," lausus ta.

Starmeri sõnul aga on sel juhul vaja koostööd USA-ga. "Minu seisukoht pole muutunud: ma olen selgelt öelnud, et seda tuleb teha koos USA-ga. Me räägime nendega igapäevaselt," lausus Starmer.

Starmeri sõnul on koalitsioonis lisaks Euroopa riikidele Kanada, Austraalia ja Uus-Merema ning toetus ka teistelt riikidelt, näiteks Jaapanilt.

Starmeri ütles, et jätkuma peab Ukrainale sõjalise abi andmine ning Venemaale sanktsioonide kehtestamine, et nõrgendada Putini sõjamasinat ning tuua ta läbirääkimistel laua taha.

Ta lisas, et kätte on jõudnud aeg, mil tuleb kiirendada praktilisi samme ning liikuda operatiivfaasi, mistõttu kohtuvad koalitsiooni sõjalised esindajad neljapäeval. Kohtumisel arutatakse võimaliku vaherahu kindlustamist ehk rahuvalvajate Ukrainasse saatmist.

Starmeri sõnul arutati laupäeval ka, kui kaugele saab minna Venemaa sanktsioonide karmistamisega, sealhulgas Venemaa külmutatud varade ülevõtmist, mida Starmer nimetas keeruliseks küsimuseks. Ta lisas, et külmutatud varade kasutamise asjus kõnelused jätkuvad.

Michal: Venemaale ei tohi anda hingetõmbe aega, et sõjaliselt taastuda

Kohtumisel osalenud Eesti peaministri Kristen Michali sõnul ei tohi relvarahu ettepanek anda Venemaale hingetõmbe aega, et ta saaks taastada oma sõjalisi võimeid, ega põhjustada pausi Ukraina sõjalisel toetamisel.

Michal märkis, et selleks, et panna Venemaa rahuprotsessi tõsiselt kaaluma, peab kiiresti edasi tegutsema Ukraina positsiooni tugevdamiseks ja jätkama agressiooni hinna tõstmist Venemaale.

"Vajadus kiireloomuliselt tegutseda ei ole kuhugi kadunud. Moskva sõnumid näitavad, et Venemaa ei ole oma eesmärke muutnud. Peame tagama rohkem sõjalist abi Ukrainale ja väljaõpet Ukraina kaitseväelastele, tugevdama sanktsioone ja edasi liikuma Venemaa külmutatud varade kasutusele võtmisega," lausus ta.

Kõnelused toimusid USA-ta

Kõnelused keskendusid kolmele punktile: Ukraina tugevdamine, valmisolek kaitsta ise võimalikku kokkulepet tahte koalitsiooni kaudu ning Venemaa survestamise jätkamine.

"Usun, et see tähendab Ukraina tugevdamist, et nad ennast ise kaitsta saaksid. See tähendab nii Ukraina sõjaliste võimete tugevdamist kui ka rahastuse suurendamist, et tagada meie kõigi edasine toetus Ukrainale," ütles Starmer.

Briti peaminister lisas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski on näidanud, et Ukraina on rahu osapool, kuna nõustus 30-päevase tingimusteta relvarahuga.

"Putin on see, kes püüab venitada... Minu meelest on asi väga lihtne: kui Putin suhtub rahusse tõsiselt, siis peab ta lõpetama oma barbaarsed rünnakud Ukraina vastu ja vaherahuga nõustuma. Maailm vaatab," ütles Starmer.

Virtuaalkohtumisel osalesid lisaks Euroopa liitlastele Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa juhid ning NATO ja Euroopa Liidu ametiisikud. Ühendriigid ei ole kõnelustel esindatud.