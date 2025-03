Netanyahu kavatseb vallandada sisejulgeolekuteenistuse juhi

Pühapäeva õhtul toimunud silmast silma kohtumisel ütles Netanyahu Barile, et ta vallandatakse. Ronen Bari vallandamine vajab veel parlamendi heakskiitu.

Shin Bet uurib samas valitsuse tegevust 2023. aasta terrorirünnaku ennetamisel. Shin Bet uurib veel võimalikke seoseid Netanyahu liitlaste ja Katari vahel.

Bar ütles varem, et kavatseb ennetähtaegselt ametist lahkuda, kuid alles pärast seda, kui Hamas on vabastanud pantvangid ning Qatargate'i nime all tuntud uurimine on viidud lõpule.

"Uus Shin Beti juht võib loobuda Qatargate'i afääri uurimisest, enne kui see võib hakata ohustama Netanyahu jalgealust," ütles Iisraeli ajakirjanik Amir Oren ajalehele The Times.

Ronen Bari vallandamine tooks järjekordse muudatuse Iisraeli juhtkonnas. Eelmise aasta novembris vallandas Netanyahu usalduse kaotuse tõttu riigi kaitseministri Yoav Gallanti. Jaanuaris astus aga ametist tagasi Iisraeli kaitsejõudude ülem kindral Herzi Halevi.

Peaministri kodumaised kriitikud muretsevad nüüd, et Ronen Bari vallandamine ohustaks Iisraeli põhiseadust. Kriitikud leiavad, et Netanyahu tahab jõuametitesse koondada talle endale lojaalsed inimesed.

Shin Bet on üks tähtsamaid Iisraeli luureagentuure, mis vastutab terrorismivastase võitluse, riigireetmise paljastamise ja demokraatlike institutsioonide kaitsmise eest. Shin Beti tegevus on võrreldav FBI tegevusega USA-s.