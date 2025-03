Prantsusmaa paigutab tuumarelvad Saksa piiri lähedal asuvasse õhubaasi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas teisipäeval, et Saksamaa piiri lähedal asuv õhuväebaas läheb remonti ning suudab seejärel taas vastu võtta tuumarelvi.

"Luxeuili õhuväebaasi uuendatakse enneolematul viisil ja see saab tagasi oma rolli Prantsusmaa tuumaheidutuses," teatas Macron.

Luxeuili õhuväebaas asub Saksamaa piirist vähem kui 200 kilomeetri kaugusel. Seetõttu on tegemist olulise teadaandega, kuna Saksa järgmine kantsler Friedrich Merz on juba kutsunud Prantsusmaad üles laiendama oma tuumaheidutust.

Prantsusmaa hoidis tuumarelvi Luxeuili baasis aastakümneid, kuid viis 2011. aastal tuumarelvi kandvad Rafale'i sõjalennukid teise asukohta, vahendas Politico.

Nüüd investeerib Prantsusmaa Luxeuili baasi uuendamisse 1,5 miljardit eurot ja 2035. aastaks on baas varustatud Rafale'i sõjalennukite ning ülehelikiirusel õhust käivitatavate tuumarakettidega.

Macron lubas ka, et Prantsusmaa tellib juurde mitmeotstarbelisi Rafale'i hävitajaid.

Prantsusmaa on ainus EL- liikmesriik, millel on olemas tuumarelvad. Prantsusmaa käsutuses on umbes 300 tuumalõhkepead.