Läänemets: Reformierakonna maailmavaate pankrot on saabunud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Reformierakonna maailmavaade pankrotis. Samuti ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" osalenud Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et kui Kaja Kallase valitsus jooksis ummikusse aastaga, siis Kristen Michal jõudis sinna palju lühema ajaga.

"Reformierakonna maailmavaate pankrot on saabunud. Kui erakonna postulaat on ainult madalad maksud, aga samas on riigikaitsesse vaja raha panna, siis nende põhidogmad ei anna sellele lahendust. Saatuslikuks sai [eelmisele valitsusele], et Reformierakond ise ei muutu ega suuda ka lahendusi pakkuda. Ja siis mõeldakse mingi uus skeem, kuidas seda varjutada," rääkis Läänemets kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Läänemetsa sõnul on julgeolekusse vaja lisaraha, kuid Reformierakonna lahendus oli, et vähendame julgeolekumaksu. Mis Läänemetsa sõnul tähendab, et keegi teine peab tulevikus rohkem maksma.

Reinsalu sõnul ajab teda madalate maksude jutt naerma, sest tegelikkus on see, et sel aastal tuleb Eesti inimestele ja ettevõtetele kokku üle miljardi euro maksutõuse.

"Lisaks öeldi välja, et alul ajutisena lubatud käibemaksutõus tehakse püsivaks. Nagu üks ettevõtja mulle ütles, julgust valitsusel ei ole, aga jultumust on pagana palju," sõnas Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul ei vabasta sotse vastutusest, et töövõimetu valitsus on nüüd demonteeritud.

"Õige on, et nüüd soovivad kõik põgeneda vastutuse eest. Olen kuulnud seda, et Kristen Michal teeb suuri pingutusi leidmaks uude valitsusse väljapoolt inimesi. Selleks, et legitimeerida põgenemisaktsiooni läbi inimeste. Aga loodan, et Eesti inimesed näevad selle läbi."

Läänemetsa sõnul saab õige pea kõigile selgeks, milline tegelikult oli sotsiaaldemokraatide roll eelmises valitsuses.

"Kui minnakse kõrghariduse kallale. Kui minnakse tervishoidu tasuliseks tegema. Kui lõpetatakse politseinike, päästjate ja õpetajate palgatõusud. Siis me näeme, mis roll sotsidel oli. Ainus asi, milles ei juletud sõna võtta, olid pensionid."

Reinsalu ütles, et kui Kaja Kallase valitsus jooksis ummikusse aastaga, siis Kristen Michal jõudis sinna palju lühema ajaga.

"Probleem on selles, et aetakse sisu mõttes kehva poliitikat ja pole juhtimist. Mis puudutab võrdlust [Kallase ja Michali vahel], siis eks igal inimesel ole oma iseseisvad isiksuse omadused. Näen seda, mida on öelnud ka mitmed ministrid, et Michalit iseloomustab arem käitumine ja otsustamatus kui Kallast. Tõsi, see võib ka olla rumalate otsuste mitteläbisurumisel voorus. Kallas oleks meretuuleparke tooremalt läbi surunud. Michal on valinud teistsuguse taktika ja aja maha võtnud, aga see ei tähenda, et teema oleks maas," sõnas Reinsalu.

Läänemets ütles, et endised valitsuspartnerid heidavad sotsidele ette, et nendega poleks saanud paljusid asju teha, mis pole aga tõsi. Ta tõi näitena selle, et sotsid käisid välja idee teha koos ettevõtjatega töörühm, mida kritiseerisid nii Reformierakond kui ka Eesti 200. Nüüd aga tegi peaminister riigikantselei juurde just sellise töörühma.

Läänemets peatus ka palju kritiseeritud energeetikapaketil ja ütles, et asjatult on kritiseeritud selle eest Yoko Alenderit, sest tegelikkuses valmistasid selle ette Keit Kasemets ja Kristen Michal.

"See valmistati ette selline tasapaks, sest julgust ei olnud. Kui julgust on, siis oleks olnud ka konkreetsus. /.../ Miks sellised numbrid tulid ja miks nii palju segadust tuli, peab küsima Kasemetsa käest. Et ta on nüüd riigisekretär, see ei vabasta teda vastutusest."

Kuna Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit omab parlamendis 52 kohta, siis ei suuda nad pooli komisjone oma esimeestega ära mehitada. Läänemetsa sõnul on räägitud kuluaarides pretsedenditust plaanist, et koalitsioon hakkab komisjone liitma.

"Parlamendi tööd ja koalitsiooni enda tegemisi ei tohiks segi ajada. See näitab ka, et see koalitsioon ei suuda tulevikus endale olulisi asju ellu viia. Kui sul pole komisjonides piisavalt hääli, siis jäävad asjad toppama," sõnas Läänemets.

SDE juht lisas, et ta ei saa siiamaani peaminister Kristen Michali loogikast aru, miks tal oli vaja sotsid valitsusest välja heita ja valitsus nõrgemaks teha.