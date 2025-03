Trump käis välja idee võtta Ukraina elektrijaamad USA kontrolli alla

Kolmapäeval toimus Trumpi ja Zelenski telefonikõne ja viimane kinnitas Ukraina valmisolekut peatada löögid Venemaa energiataristu pihta.

Teisipäeval pidas Trump pidas telefonivestluse Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning Kremli teatel nõustus Putin ettepanekuga, mille raames Venemaa lõpetab 30 päevaks Ukraina energiarajatiste ründamise. Venemaa aga jätkas Ukraina energiataristu ründamist.

Valge Maja teatas kolmapäeval, et Trump tõstatas võimaluse, et USA võtab Ukraina elektrijaamad enda omandisse. Valge Maja hinnangul võimaldaks selline samm siis kaitsta Ukraina energiataristut.

Zelenski ise täpsustas hiljem, et tema ja Trump arutasid ettepanekut, mille raames läheks Venemaa poolt okupeeritud Zaporižžja tuumajaam USA omandisse.

"Me rääkisime ainult ühest elektrijaamast, mis on Vene okupatsiooni all," kinnitas Zelenski ajakirjanikele.

Zelenski ütles veel, et kõne käigus arutati ka võimalust tugevdada Ukraina õhutõrjet

Tegemist oli kahe presidendi esimese omavahelise vestlusega pärast veebruari lõpus Ovaalkabinetis toimunud koosolekut, mis lõppes sõnelusega.

Trump üritab praegu saavutada relvarahu Ukraina ja Venemaa vahel ning tema erisaadik Steve Witkoff ütles hiljuti, et diplomaatilised kõnelused USA ja Venemaa vahel jätkuvad 23. märtsil Saudi Araabias Jiddah's.