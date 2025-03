Tiit Riisalo astus Eesti 200-st välja

Riisalo ütles ERR-ile, et ta ei lahkunud emotsiooni ajel erakonnast, vaid tegu oli kaalutletud otsusega.

"Ma kuulun olemuslikult nende inimeste hulka, kellele meeldib, kui organisatsioonidel läheb hästi. Ja ma tahan, et ka Eesti 200-l läheks hästi. Aga viimasel paaril nädalal on ühest meediamajast tulnud arvukalt artikleid, kuidas ma olevat teinud Eestile kahjulikke otsuseid ministrina. Ma seda ajakirjanduseks ei pea ja mind see isiklikult ei häiri, aga leidsin, et kui Eesti 200 saab nüüd valitsusremondi järel uue tuule tiibadesse, siis ma kergendaks nende koormat. Et neilt ei tuldaks jälle küsima, et mis see Riisalo teie seas teeb," ütles Riisalo.

Teise põhjusena tõi ta välja, et ei näe ennast lähemas tulevikus tegevpoliitikas kaasa löömas.

"Ma läksin juba 1994. aastal tööle ja sellest ajast saadik pole olnud hetke, kus ma midagi intensiivselt ei teeks. Ka Lennuki ümbermaailmareis polnud mingi puhkus, kuigi mõned nii arvavad. Pärast ministriametit võtsin ma aja maha ning harisin ennast, sh AI-valdkonnas ja olen teinud üksikuid projekte. Praegu aitan Ragnar Klavanit jalgpalliliidu presidendi kampaanias," selgitas Riisalo oma töid ja tegemisi.

Riisalo astus erakonda Eesti 200 jaanuaris 2022. Äriregistri andmetel lahkus Riisalo Eesti 200 ridadest sel kolmapäeval. Varem oli ta aastatel 2012–2016 Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige ning aastatel 2012–2015 IRL-i peasekretär.

Neljapäeval, 20. märtsil lahkus äriregistri andmetel Eesti 200 ridadest ka näitleja Nikolai Bentsler.

Bentsler liitus Eesti 200-ga 11. veebruaril 2021. Ta kandideeris erakonna ridades 2021. aasta kohalikel valimistel Viimsis (sai 69 häält ja valituks ei osutunud) kui ka 2023. aasta riigikogu valimistel Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas (sai 421 häält ja valituks ei osutunud).