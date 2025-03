Isamaa ei ole otsustanud, keda toetada riigikogu aseesimehe kandidaadina

"Isamaa fraktsioon ei ole tõesti otsustanud, sest me ei tea, palju neid kandidaate üles seatakse. Täna hommikul selgus, et sotsiaaldemokraadid seavad Tanel Kiige, on kuulda, et EKRE kavatseb Alleriga välja minna – kas see ka vastab tõele, loodame homme selgust selles küsimuses saada ja eks me siis arutame," rääkis Seeder ERR-ile.

EKRE esimees Martin Helme on öelnud, et Arvo Alleri kandidatuuri on valmis toetama ka Keskerakond ja Isamaa. See Seederi sõnul tõele ei vasta. "Meie sellist otsust ei ole langetanud, et meie fraktsioon toetaks ühte kandidaati, ei Allerit ega Kiike. Me ei ole oma otsust teinud."

Otsuse langetamiseks tuleb esmalt saada kinnitust, kes on kandidaadid, rääkis Seeder.

Seedril jagub kriitikat nii sotsiaaldemokraatidele kui EKRE-le. Valitsuskoalitsioonis olid sotsiaaldemokraadid tema sõnul üheks osapooleks, kes vastutab pragu välja kujunenud parlamentaarse kultuuri eest.

"Nii et me kindlasti ei ole vaimustatud sellise kandidaadi olemasolust riigikogu juhatuses. Mis puudutab EKRE kandidatuuri – ega ei ole ka väga jõuliselt opositsiooni esindanud, ma ei pea silmas mitte juhatuses vastandumist, aga ka opositsiooni, vähemuse õiguste kaitset, et parlamentaarne demokraatia saaks toimida," rääkis Seeder.

Ühe võimalusena saaks Isamaa esitada ka oma kandidaadi. Siiski nentis fraktsiooni juht, et tema valimiseks ei piisaks vaid omaenda fraktsiooni häältest, mis tähendaks samuti laiemapõhjalise toetuse otsimist.

Küsimusele, kas sotside kandidaadi toetamisel võiks mängida rolli kolmapäevane hääletus, mis puudutab põhiseaduse muutmist kiirkorras, vastas Seeder, et seda ta ei usu. "Oleks mage kui põhiseaduse muudatus sõltuks üheks mingisugusest ajutisest ametikohast, valikust riigikogu juhatusse. Põhiseaduse muutmine on niivõrd põhimõtteline ja fundamentaalne otsus, et nii odavalt ja magedalt seda kokku leppida… ma arvan, et nii madalale eesti parlamentaarne kultuur siiski veel langenud ei ole."

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad 27. märtsi täiskogu istungil algusega kell 10.