Tallinna tänavatele jõudnud rendimopeedid tõid kaasa mitmeid kaebusi

Uued rendimopeedid on pealinnas esimese kuue päevaga põhjustanud mitmeid kaebusi, mis on peamiselt seotud kõnniteel liiklemise ja alaealiste kasutajatega. Linnavalitsus plaanib kõikide rendikergliikurite piirangud ohutuse tagamiseks ühtlustada.

Kuigi pühapäeval oli ilm vihmane ja mopeede võis linnas näha pigem parkimistsoonis, on esimene nädal uute rendivahenditega möödunud mitme kaebusega.

"Neid teateid tõesti saanud oleme," tunnistas Tallinna munitsipaalpolitsei juht Elari Kasemets. "Kui reedeks oli neid teateid kuskil kümnekonna ringis, siis nädalavahetusega on neid teist samapalju juurde tulnud."

"Probleemid on sarnased ikkagi: parkimine kõnniteel, mis takistab jalakäijate liiklust; sõitmine kõnniteel, mida ei tohiks üldse olla ja loomulikult veel mõningaid muid teateid sinna juurde. Alaealised sõidavad, mitmekesi sõidetakse ja on ka mõned teated, et pargitakse haljasaladel," sõnas Kasemets.

Sotsiaalmeedia värvus kohati sama punaseks kui pisikesed mopeedid ise. Postitati pilte sõidukite väärkasutamisest, aga arutleti ka puudustest laiemalt.

Sel nädalavahetusel sekkus politsei kahel juhul, kus mopeedi kasutasid alaealised.

Rakendus ei tuvasta kasutajate vanust.

"Kui sa tõmbad endale rakenduse, siis see ei kontrolli kasutaja vanust. Kusagil oli kirjas, et saab kasutada ainult alates 18. eluaastast, aga kasutaja profiili kontrollitakse vaid telefoninumbriga," märkis Facebooki grupi esindaja Dmitri Kondrakov.

Ettevõtte Ride Mobility ei soovinud pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale" kommentaari anda.

Abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul tegeleb ettevõte vanusepiirangu seadmisega.

"See tegelikult tuli juba esimese päevaga kohe välja ja ettevõte andis selle lubaduse ka, et nad oma kasutajaks registreerimise protsessis panevad suuremad piirangud, suurema kontrolli sellele, et nende kasutajad tõepoolest oleksid 18-aastased," ütles Järvan.

Praegu kehtivad kõikidele rendikergliikuritele erinevad parkimiskohad ja kiiruspiirangud. Tallinnal on kavas kehtestada ühtlustav määrus, et reeglid oleksid ühesugused.

"Nii nagu te südalinnas näete neid parkimisruudukesi, kuidas kergliikurid pargivad ainult seal. Täna see on kehtinud vabatahtliku kokkuleppe alusel. Nüüd me läheme formaliseerima seda ka läbi määruse. Teine on kiiruspiirangualad. Ehk siis, toon näite: südalinna alas on 25 kilomeetrit tunnis piirang kõigile rendikergliikuritele ja tegelikult vanalinnas veel täiendavad piirangud," sõnas Järvan.

Pisimopeediga ei tohi sõita kõnniteel. Sellega tuleb liigelda kas sõiduteel, sõidutee ääres või jalgrattateel. Järvani sõnul on riskikohaks segaalad, kus kõrvuti on jalakäijad ja ratturid. Kaalumisel on variant muuta sellised teed täielikult kõnniteeks.