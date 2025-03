Riigikokku siirduv Ernits: koostööd peab tegema kõigiga

"Kui selline võimalus on tekkinud, siis ma lähen (riigikokku)," ütles Ernits ERR-ile.

Kuivõrd Ernits on praegu erakonnatu, siis pole selge, kas ja millise fraktsiooniga ta riigikogus liituks.

"Koostöö praeguses olukorras peaks olema kõikidega. See on oluline, et kõikidega, sõltumata sellest, mis värvi ta on selles praeguses ülikriitilises olukorras maailmas. Igas fraktsioonis, igas erakonnas on mõistlikke inimesi, keda ma isiklikult tunnen. Aga rohkemat ei oska praegu vastata," lausus Ernits.

Ernits teatas mullu aprillis, et lahkub EKRE-st, tuues põhjusteks, et erakond pole suutnud oma lubadusi valijatele täita ning Martin ja Mart Helme tegevuse.

Ernits ütles nüüd, et ta on korduvalt öelnud, et tal pole EKRE vastu midagi, küll pole aga erakonna selliste juhtidega võimalik kuhugi jõuda.

"Mul ei ole nendega sidemeid, aga mulle tundub, et nad ei ole muutunud. Kui nad oma suhtumist suudavad muuta, siis on kõik võimalik. Aga mingisuguseid kontakte, sidemeid, infot ei ole," lausus ta.

Ernits ei pääsenud 2023. aasta riigikogu valimistel riigikokku. Ernits kandideeris riigikogu valimistel EKRE teise numbrina Tartu- ja Jõgevamaal ja sai 2933 häält.

Riigikohus otsustas esmaspäeval tehtud määrusega mitte võtta menetlusse Kert Kingo (EKRE) kaitsjate kaebust, mis tähendab, et Kingo peab riigikogust lahkuma.