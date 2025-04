Lähipäevil pole oodata nädala alguses nähtud ülikõrget elektrihinda

Kui nädala alguses kerkis elektrihind mõnel tunnil eriti kõrgeks, siis järgnevatel päevadel enam nii kõrgeid hinnatippe oodata ei ole. Kuigi Rootsi-Leedu merekaabel on endiselt rivist väljas, aitab ekstreemseid hinnatippe tasandada tuuleenergia.

Enefiti energiatoodete juht Sander Randver selgitas ERR-le, et Leedu-Rootsi vaheline ühendusvõimsus Nordbalt on turult eemal kuni neljapäevani, seega hommikustel ja õhtustel tiputundidel saavad baltiriigid impordivõimsusele vähem toetuda.

"Samas aitab võrreldes nädala algusega pisut kasvanud tuuleenergia tasandada ekstreemseid hinnatippe hommikustel ja õhtustel tiputarbimise tundidel. Endiselt avaldab mõju ka Läti koostootmisjaama suur aastane hooldus," lisas Randver.

Randver märkis, et aprilli saabumisega hakkab kogu Baltikumis suuremat rolli mängima üha kasvav päikeseenergia toodang. "See alandab hindu päevasel ajal märkimisväärselt, kuid toob endaga kaasa suurema hinnakõikumise õhtustel aegadel, mil päikeseenergia toodang kaob ning käivituvad kallimad jaamad," täheldas ta.

Seoses vähese elektriimpordi võimekuse ning oluliselt väiksema hüdroenergia toodanguga Lätis võib aprillis oodata päevi, kus päevasel ajal püsib hind madalal, kuid hommikuse ja õhtuse tiputarbimise ajal tõuseb börsihind keskpäevaste hindadega võrreldes mitmekordseks, sõnas Randver.

Vähene tuul ja rivist väljas merekaablid viisid nädala alguses elektri hinna eriti kõrgeks

Laupäeva hommikul katkes vool Leedu ja Rootsi vahelises 700-megavatises kaablis Nordbalt. Tehnilise rikke tõttu Rootsis asuvas alajaamas pidi vool esialgse teate kohaselt väljas olema kuni kolmapäevani.

Rootsi elektri põhivõrguettevõtja Svenska kraftnät teatas aga kolmapäeval, et Nordbalti elektriühenduse remonditööd jätkuvad, kirjutab LRT. Praegu on oodata, et vool taastatakse neljapäeval.

Rikke tõttu vähenes oluliselt Balti riikide võime importida elektrit Skandinaaviast.

Samal ajal oli väljas ka Soome-Eesti merekaabel Estlink 2 ning Läti koostootmisjaamas algasid kaks nädalat kestvad hooldustööd.

Esmaspäeval ja teisipäeval oli ilmastikuolude tõttu ka vähene tuuleenergia tootlus.

Nende tegurite koosmõjul küündis nädala alguses hind kõige kallimatel tundidel üle 700 euro megavatt-tunni kohta.

Kolmapäeval ja neljapäeval on aga hinnad normaliseerunud – mõlemal päeval on keskmine elektrihind ligi 60 eurot megavatt-tunnist, kuid hommikused ja õhtused tunnid toovad ikkagi kaasa hinnatippe, kus hind mitmekordistub.