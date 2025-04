Pruunsild ja Maastik näevad väidetava Isamaa kriminaalasja taga Perlingut

Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsild, kes ka ise erakonda kuulub, ütles neljapäeval ERR-ile, et tema poole pole pöördutud väidetava kriminaalasja algatamise pärast. Küll aga ütles Pruunsild, et temaga on ühendust võtnud mitu inimest ja öelnud, et selline uurimine käib.

"Ma olen küsimustest aru saanud, mida inimestele on esitatud, et uuritakse Isamaa rahastamist perioodil, kui Parempoolsed tahtsid Isamaad üle võtta. /.../ Toetasin erinevaid inimesi erineval viisil sisevõitluses, et Isamaa jääks selliseks, nagu ta on," ütles Pruunsild. Täpsustavale küsimusele, kas ta toetas neid inimesi rahaliselt, vastas Pruunsild jaatavalt, kuid mis summadega, ta öelda ei soovinud.

Valjuhäälsemad Parempoolsete kriitikud ja erakonnast lahkuma nõudjad olid tollal Tõnis Palts, Riina Solman ja Mart Maastik.

Riigikogu Isamaa fraktsiooni kuuluv Mart Maastik ütles ERR-ile, et tema mingit raha saanud ei ole. "Ma olen ise ettevõtja, mul ei ole vaja kellegi toetusi selle jaoks. /.../ Me oleme Parvel Pruunsillaga sõbrad. Mitte väga head sõbrad, aga me saame hästi läbi. Meil on ühesugused vaated. Ma ei suhtle temaga iga päev, aga võib-olla paar korda aastas ja sel hetkel tõesti tihedamalt suhtlesime. Ei olnud mingeid rahalisi makseid selle eest, et mina pean midagi kellegile tegema. Sellised väited on absurdsed," ütles Maastik.

ERR küsis, kas Maastik teab, kellele Pruunsild rahalisi makseid tegi.

"Seda te võite tema käest küsida, mida tema tegi. Aga mina ütlen seda, et isegi kui ta seda tegi, siis see on tema vabatahtlik asi ja see ei ole kellegi asi. Need on inimeste omavahelised kokkulepped. Mis see minusse puutub? Ja see ei puutu ka absoluutselt Isamaa erakonda," ütles Maastik.

"Kogu see ažiotaaž näitab seda, et kellegil on väga hinge peal, et nad ei saanud seda Isamaad ära kaaperdatud," lisas ta.

Pruunsild ütles neljapäeval ERR-ile, et juba 2022. aastal juhiti tema tähelepanu Lavly Perlingu intervjuule, kus ta kutsus üles õiguskaitseorganeid tegelema Pruunsilla ja Isamaa rahateemadega. "Ma muutusin väga tähelepanelikuks pärast seda, sest Perlingu abikaasa (Martin Perling - toim) on juhtumisi kapo asedirektor," selgitas Pruunsild.

Perlingule ja tema abikaasale viitas ka Mart Maastik. "Sealt liiguvad need asjad. Kõik need liinid viivad ju sinna," lausus Maastik.

"Mind väga ärritab see, et meil tegeleb kaitsepolitsei selliste asjadega. Meil riigi raha kulutatakse kellegi isiklike ambitsioonide ja parteide huvide eest võideldes. Vot see on minu meelest kriminaalne. See kui eraisik tahab kellegile maksta raha selle eest, et ta teeks mingit isamaalist asja, selles ma ei näe mitte mingisugust probleemi," ütles Maastik

Perling: on häiriv, et inimesed ei usu õigussüsteemi

Parempoolsete juht Lavly Perling ütles ERR-ile, et sellised süüdistused on mõtlemapanevad ja häirivad. "Kui vanasti EKRE poliitikud rääkisid kõikvõimalikke vandenõuteooriaid, siis nüüd sedasama käitumist ja arusaama viljelevad ka Isamaa võtmeisikud. See on täielikult alusetu. See on häiriv, et inimesed ei usu Eesti riigis Eesti õigussüsteemi. Mina usun, ma usun selle läbipaistvusesse ja objektiivsusesse endiselt," lausus Perling.

Kellele aga Pruunsild siis ikkagi maksis?

"Eks neid lugusid, mis puudutasid rahastamist oli igasuguseid. Seda peab küsima nii erakonna esimeeste, peasekretäride kui ka Parvel Pruunsilla käest. Parempoolsed täna keskenduvad Parempoolsete ehitamisele, mitte Isamaa siseasjadele," vastas Perling.

Laiemalt kommenteerides leidis Perling, et keelatud või varjatud annetuse uurimine on igati tänuväärne tegevus. "Selle üle on ainult hea meel. Tõsi ta on, et tagantjärgi menetlemisest alati parem on see, kui selliseid asju üldse ei juhtuks, mida uurima peab," ütles ta.

"Parempoolsed on siin pikalt rääkinud sellest, mis puudutab erakondade rahastamise reformi ja teinud ka oma ettepanekud. Demokraatia puhtus ja riigijuhtimise ausus algab erakondade seest. Kui inimesed erakonnas ei viljele demokraatiat, sõltumata sellest, mis erakonnas nad on, siis ei tee nad seda ka riigijuhtimise juures. Alati tuleb tegeleda selliste juhtumitega," kommenteeris Perling.

Prokuratuur ei ütle, millise erakonna suhtes kriminaalmenetlus käib

Delfi andmetel käib erakond Isamaa suhtes kriminaalmenetlus, kus keskkriminaalpolitsei uurib partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist. Isamaa peasekretäri sõnul pole aga uurimisasutused erakonnaga ühendust võtnud ja menetlustoiminguid läbi viinud.

Prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ütles reedel ERR-ile, et ta ei kinnita ega lükka ümber, millise erakonnaga uurimine seotud on.

"Keskkriminaalpolitsei menetluses on kriminaalasi, milles uuritakse võimalikku keelatud annetuse tegemist ja vastuvõtmist suures ulatuses. Kuivõrd asjaolude uurimine ja tõendite kogumine on alles alguses, ei ole hetkel tõe väljaselgitamise huvides võimalik menetluse üksikasju avaldada. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole," sõnas Küngas.

Ta lisas, et kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.