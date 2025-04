Vseviov USA tollisõjast: Euroopale võivad avaneda uued võimalused

Vseviov ütles, et Trumpi kaubandussõda tulev võtta tõsiselt, ise rahulikuks jäädes.

"Euroopa on kaubanduses päris tõsiseltvõetav jõud. Me loomulikult vastame sellele, mida on Ameerika teinud. Kui USA rikub reegleid ja neid ebaõiglaseid tolle meile kehtestab, on meie huvides siiski hoida reeglite põhiselt toimivat maailma. Me saame rahulikult edasi liikuda, sest täna on Ameerika investorid ise juba näidanud, mida nad nendest sammudest arvavad. Börsidel toimuvast on kogu maailma meedia rääkinud täna esimese uudisloona. Meil on esimesed Euroopa Liidu sammud otsustamisel, aga võimalusi Euroopa Liidu meetmeteks on loomulikult veel ja veel," rääkis Vseviov.

"Suur osa maailmast on endiselt huvitatud sellest, et kokkulepped kehtiksid ja siin on Euroopal üksjagu võimalusi. Kui me nüüd targalt käitume, ülemääraselt ise ei rapsi, siis suur osa maailmast, kes on sunnitud USA-st ära pöörama nende ennustamatute sammude tõttu, vajavad partnereid ja Euroopa saab siin olla selleks partneriks, kes kindlat turgu ja partnerit igas mõttes pakkuda suudab," lisas ta.

"Ei ole oluline kas ta tahab endale paremat positsiooni mingisuguste tulevaste kaubanduskokkulepete sõlmimiseks või lihtsalt pöörata uut lehekülge Ameerika kaubanduspoliitikas, see ebakindlus iseenesest on probleem ja paratamatult lõhub seda maailma, mis seni on eksisteerinud. On üksjagu kummastav, et Ameerika seda maailma lõhkuda on võtnud, sest kui vaadata Teise maailmasõja järgset perioodi, siis ühest küljest on see maailm ehitatud Ameerika poolt, paljuski Ameerika näo järgi, aga sellest on ka kõige rohkem kasu lõiganud Ameerika, kui vaadata seda, kuhu Ameerika on tänaseks jõudnud – maailma rikkaim riik, suurim majandus," lausus Vseviov.

Vseviov rõhutas, et Euroopa ei ole Ameerikat kuritarvitanud, vaid kaubelnud Ameerikaga nende reeglite raames, mis on ühiselt kokku lepitud.

Vseviovi sõnul käib tollide mäng senikaua kuniks ühel poolsel närv vastu peab või rahalised vahendid lubavad.

"Eesti ja Euroopa on alati olnud vabakaubanduse usku. See, mis me täna näeme, on väga selge sihilik poliitika, mis on suunatud teises suunas liikumisele. Kas see lõpuks toob kahju ja kellele ja kui palju, seda me saame näha, aga üldiselt raha on ettevaatlik. Ja see, et ta on ettevaatlik näitab see, mis toimub börsidel, mitte ainult USA-s, üle maailma. See on päris inimeste päris raha, mis täna kevadise lumena seal sulab," sõnas Vseviov.

"Ma arvan, et see kõik on alles algus. Mida rohkem seda maailma raputada, seda enam sellest maailmast ka tükke küljest kukub," ütles Vseviov veel.