Prokuratuur ei avaldanud ka Isamaale endale, kas neid menetletakse

"Erakond sai prokuratuuri käest vastuse eelmisel neljapäeval esitatud pöördumisele. Kahjuks ei vastanud see küsimusele, kas Isamaa osas käib uurimine või mitte. Prokuratuur keeldus sisuliselt täiendava info ja selgituste andmisest," teatas Metsoja.

Ta lisas, et ei saa täpsemalt prokuratuuri kirja sisu kommenteerida, sest prokuratuur on selle kuulutanud aastani 2100 asutusesiseseks kasutamiseks.

Metsoja sõnul pöördub Isamaa uuesti teabenõudega prokuratuuri poole, sest Delfi artiklis on esitatud väited Isamaa erakonna suhtes ning erakonnale pole vastuvõetav, et avalikus ruumis liikuva väite osas ei saa erakond end kaitsta, sest infot ei edastata.

Delfi andmetel käib erakond Isamaa suhtes kriminaalmenetlus, kus keskkriminaalpolitsei uurib partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist. Delfi väitel on uurimine seotud Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsillaga.

"Ei kinnita ega lükka ümber," ütles prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ERR-ile vastuseks küsimusele, kas Delfi väidetu vastab tõele. Tema sõnul on käimas kohtueelne menetlus ja selle tõttu praegu rohkem infot ei jagata.

Parvel Pruunsild ütles ERR-ile, et tema poole pole pöördutud väidetava kriminaalasja algatamise pärast. Küll aga ütles Pruunsild, et temaga on ühendust võtnud mitu inimest ja öelnud, et selline uurimine käib.

"Ma olen küsimustest aru saanud, mida inimestele on esitatud, et uuritakse Isamaa rahastamist perioodil, kui Parempoolsed tahtsid Isamaad üle võtta. /.../ Toetasin erinevaid inimesi erineval viisil sisevõitluses, et Isamaa jääks selliseks, nagu ta on," ütles Pruunsild.