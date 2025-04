Valgas purunes reedel aprilli Eesti soojarekord

Termomeetrinäidud tõusid reedel aprilli kohta tavatult kõrgele paljudes kohtades üle Eesti. Valgas aga tõusis näit 27,8 kraadini, mis on aprillikuu rekord, teatas keskkonnaagentuur.

Lõunast saabunud troopilises õhumassis tõusid termomeetrinäidud suurel reedel laialdaselt üle 20 kraadi, Kagu-Eestis ligi 28 kraadini, teatas keskkonnaagentuur. Vaid meretuulele avatud rannikul ja udu sees oli tunduvalt jahedam.

Paljudes vaatlusjaamades purunesid 18. aprilli soojarekordid, kahes jaamas purunesid ka aprilli absoluutsed soojarekordid ja ühtlasi sündis Eesti uus kõigi aegade aprilli soojarekord 27,8 kraadi, mis mõõdeti Valga jaamas kella nelja ja viie vahel pärastlõunal.

Varasem rekord kuulus Kundale, kus 2000. aasta 24. aprillil mõõdeti 27,6 kraadi. Keskkonnaagentuur märkis, et mõõtmisajaloo jooksul ei ole õhutemperatuur enne 24. aprilli üle 27 kraadi tõusnud, mis tähendab seda, et nüüdseks on 27 kraadi piir nihkunud nädala võrra ettepoole.

Mõõtmisjaama absoluutne rekord aprillis mõõdeti ka Võrus (27,5 kraadi).

Tartu-Tõravere, Lääne-Nigula ja Haapsalu jaamas mõõdeti sooja 26 ning Tallinna-Harku ja Kuusiku jaamas 25 kraadi, mis on jaamade päevarekordid aprillis.

Päevarekordid langesid ka saartel: Kuressaares mõõdeti 21,7, Kihnus 21,3, Heltermaal 20,9, Vilsandil 19,6, Ruhnus 17,6 ja Ristnas 17 kraadi. Keskkonnaagentuur lisas, et kuigi Saare- ja Hiiumaa keskosas ametlikke mõõtmisposte pole, tõusis ka seal erailmajaamade andmetel õhutemperatuur 23 kuni 26 kraadini, mis on märkimisväärne.