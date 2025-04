Galerii: Nurmsis avati Eesti esimene droonide väljaõppekeskus

Kolmekorruselises hoones on 1300 ruutmeetrit pinda, seal on õppeklassid, laod ja varustuse hooldusruumid, aga ka majutus-, sanitaar- ja vaba aja veetmise võimalused. Hoone silmapaistvaim osa on klaastorn, mis pakub 360-kraadist vaadet Euroopa suurimale murukattega lennuväljale.

Mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse arendamist rahastas Luksemburgi valitsus, see maksis ligi viis miljonit eurot. Nurmsi droonikeskus hakkab toetama kaitseliidu, kaitseväe ja liitlasüksuste tegevusi õppeväljal.

"Tegemist on minule teadaolevalt Euroopa kõige suurema murulennuväljaga, ja kuna see keskkond soosib väga drooni lennutamist, siis ei olnud ka mingit muud valikut laua peal. Keskuse arendamine loomulikult jätkub, plaan on siia ümber rajada veel erinevaid taristu osi, kuskohas saab teha paremat ja kvaliteetsemat sõjalist väljaõpet," lausus Nurmsi droonikeskuse ülem vanemveebel Raimo Merilo.

"Eilne (neljapäevane – toim.) otsus täiendava raha suunamiseks riigikaitsesse annab meile võimaluse nii elektroonilist sõjapidamist kui ka droonivõitlust, nii kaitse kui ka ründe poolt, oluliselt tugevdada ja parandada. See keskus annab meile võimaluse väga palju inimesi välja õpetada. Nii et droonivõimekus on praegu juba olemas, aga saab kõvasti paremaks," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.