USA-s ja teistes riikides toimus üle tuhande Trumpi-vastase meeleavalduse

Ameerika Ühendriikides ning mitmel pool mujal maailmas kogunesid kümned tuhanded inimesed meeleavaldustele, et protestida USA presidendi Donald Trumpi poliitika vastu. Kõigis 50 USA osariigis plaaniti kokku pidada vähemalt 1200 miitingut.

Loosungi all "Käed eemale!" toimunud protestid, kus Trumpi-vastaste sõnumite alla kogunes laupäeval Bostonis, Chicagos, Los Angeleses, New Yorgis ja Washingtonis tuhandeid inimesi, olid suurimad pärast presidendi ametisseastumist jaanuaris, märkis Briti rahvusringhääling BBC.

Protestijatel oli etteheiteid Trumpi tegevuse väga erinevatele aspektidele, mis ulatusid sotsiaalsetest ja majanduslikest küsimustest välispoliitikani.

Rahvakogunemised toimusid paar päeva pärast Trumpi teadet kehtestada enamikule maailma riikidele imporditollid ka väljaspool Ameerika Ühendriike, sealhulgas Londonis, Pariisis ja Berliinis.

Londonis hoidsid meeleavaldajad käes silte "WTAF America?", "Lõpetage inimestele haiget tegemine" ja "Ta on idioot".

Protestijad skandeerisid "käed eemale Kanadast", "käed eemale Gröönimaalt" ja "käed eemale Ukrainast", viidates Trumpi tehtud muudatustele USA välispoliitikas. Trump on korduvalt väljendanud huvi Kanada ja Gröönimaa annekteerimise vastu. Samuti ründas ta verbaalselt Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit.

Washingtonis esinesid tuhandetele meeleavaldajatele demokraatidest seadusandjad. Paljud nende viited puudutasid ülirikaste annetajate rolli Trumpi administratsioonis – eelkõige Elon Muski tegevust, kes on olnud presidendi nõunik ning juhtinud tegevust kulutuste ja föderaaltöötajate arvu järsuks kärpimiseks.

Florida kongresmen Maxwell Frost mõistis oma kõnes hukka selle, mida ta nimetas valitsuse ülevõtmiseks miljardäride poolt. "Kui varastate rahvalt, siis võite oodata, et rahvas astub sellele vastu. Valimiskasti juures ja tänavatel," hüüdis ta.

Protestid toimusid pärast presidendi ja tema liitlaste jaoks ebaõnnestunud nädalat. Vabariiklased võitsid küll teisipäeval Florida kongressi erivalimised, kuid väiksema eduga kui nad lootsid. Wisconsini elanikud valisid aga osariigi ülemkohtusse demokraatide toetatud kohtuniku, lükates tagasi Muski toetatud vabariiklaste kandidaadi, kes sai võitjast peaaegu 10 protsenti väiksema toetuse.

Mõlemas osariigis püüdsid demokraadid ära kasutada valijate viha Trumpi administratsiooni poliitika ja Elon Muski mõju vastu.

Trumpi toetus kahanenud

Mõned küsitlused näitavad, et president Trumpi toetus on veidi langemas.

Üks selle nädala alguses avaldatud Reutersi/Ipsose küsitlus näitas, et heakskiit tema tegevusele on langenud 43 protsendini, mis on madalaim punkt pärast seda, kui Trumpi jaanuaris oma teist ametiaega alustas. Kui Trump 20. jaanuaril ametisse vannutati, oli toetus talle 47 protsenti.

Samast küsitlusest selgus, et 37 protsenti ameeriklastest kiidab heaks tema tegevuse majanduses, samas kui 30 protsenti kiidab heaks tema strateegia USA elukalliduse vähendamiseks.

Hiljutine Harvard Capsi/Harrise küsitlus näitas, et 49 protsenti registreeritud valijatest kiidab Trumpi ametisoleku heaks, võrreldes eelmise kuu 52 protsendiga. Samast küsitlusest selgus aga, et 54 protsenti valijatest usub, et ta teeb siiski presidendina paremat tööd kui Joe Biden.

Trump ei korraldanud laupäeval ühtegi avalikku üritust ja veetis päeva golfi mängides talle kuuluvas Floridas asuvas kuurordis. Pühapäeval pidi ta taas golfi mängima.

Valge Maja avaldas Trumpi seisukohti kaitsva avalduse, milles kinnitas, et ta jätkab selliste programmidega nagu Medicaid ja Medicare ning osutas ohuna demokraatide tegevusele, mis tema sõnul välismaalastele ebaseaduslikult hüvitisi makstes viib need programmid pankrotti.