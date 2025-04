Kolmapäeval võib sadada vihma ja lörtsi

Öökülma on oodata veel ka neljapäeval, kuid peale seda jääb temperatuur juba plusspoolele.

Öösel on pilvisus muutlik ning enne keskööd sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub loodetuul 3-9, rannikul iiliti 14 m/s ning pärast keskööd on tuul muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilves selgimistega ning Lääne-Eesti saartel sajab vihma. Tuul puhub lõunakaarest 2-8, saartel iiliti 12 m/s. Õhusooja on 4 kuni 7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamus kohtades sajab vihma, mille sekka võib ka lörtsi tulla. Lõuna-Eestis puhub lõunakaare, Põhja-Eestis ida- ja kirdetuul 3-9, rannikul iiliti 14 m/s.

Pärastlõunal tuul tugevneb puhudes läänest ja loodest, Põhja-Eestis kirdest ja põhjast 8-13, rannikul iiliti kuni 22 m/s. Sooja on oodata 4 kuni 10, Lõuna-Eestis ennelõunal kuni 13 kraadi.

1. mai tuleb muutliku taeva ning kohatiste hoovihmadega. Sooja on keskmiselt 11 kraadi.

Reedel tõuseb keskmine temperatuur 16 kraadi peale. Kui ennelõunal on pilvisus pigem vähene ning vaid kohati langeb hoovihma, siis pärastlõunal pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib üle maa.

Ka nädalavahetus tuleb muutliku taeva ja vihmaga. Laupäeval langeb keskmine temperatuur 12 ning pühapäeval 7 kraadi peale.