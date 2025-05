Eesti ilm on neljapäeval kõle

Hispaania ja Itaalia lõunatiivas, ka Balkanimaades oli sooja 25, Kreekas, Türgis ja isegi Bulgaarias 30 kraadi ringis. Kuid meie lähiaja ilm on ikka kõle, sest külm on Põhjamaades kanda kinnitanud

Atlandi madalrõhkkonnad on suutnud pisut leebema õhumassi juba Norra merele kanda. Lähipäevil imbub soe vähehaaval ka Skandinaaviasse, aga üle mere veel trügida ei jõua. Meie osaks jääb öökülm ja kõledad põhjakaare tuulega päevad.

Põhjuseks madalrõhkkond, mis jääb Venemaa kohale tiirlema. Selle serva mööda kandub meile põhja poolt külma, aga ka niiskust lisaks. Sajuhooge küll kõikjale ei jagu, aga neis on nii vihma kui lörtsi. Põhjakaare tuul küll veidi nõrgeneb, aga lisab siiski jahutust. Öösel on sisemaal nappi miinustki, päeval kerkivad termomeetrinäidud 7..8 kraadini, aga sajuhoo all langevad alla 5 piiri.

Reedeks ilmakaardil Eesti seis ei muutu. Idas madalrõhkkond ja lisab meilegi niiskust, mere kohal kõrgrõhuvöönd. Nende kahe vahel on õhuruum kõledasse põhja avatud. Öö on suurema sajuta ja sisemaal jahtub õhk nullini ja pisut allagi. Hommik ja päev on pilvisemad. Kord siin, kord seal tuleb hoog vihma, sekka lörtsi. Mõõdukas põhjakaare tuules tõuseb temperatuur 4..9 kraadini.

Öö vastu neljapäeva on üsna pilvine. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2, rannikul kuni +4 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilvi, millest sajuhooge tuleb eelkõige Väinamere ja Liivi lahe ümbruses ja teisalt Virumaa idaservas. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, Soome lahe rannikul ja Peipsi ääres iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 2..5 kraadi.

Päev tuleb pilvelaamadega, millest sajab kohati vihma ja lörtsi. Tuul puhub põhjakaarest 3-9, rannikul iiliti 12 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3..7 kraadi.



Reede öö on sisemaal napis miinuses ja suurema sajuta. Päeval on vihma- ja lörtsihooge ja õhusoe jääb alla 10 kraadi piiri.

Laupäeva öö on taas selgem ja õhk jahtub pisut alla 0. Päeval areneb pilverünki, aga neist tuleb vaid üksikuis paigus tiba vihma. Õhusoe kerkib 10 kraadi piirile.

Pühapäev on pilvisem. Öine miinimum on 0 lähedane, päeval võib tiba vihma tulla ja temperatuur kerkib visalt 10 kraadi piiri lähedale.