Siseministeeriumi memo: numbrituvastus tuleks seadusesse kirjutada

Siseministeeriumi hinnangul ei riku politsei- ja piirivalveamet (PPA) seadust, kui ta kogub pilte autonumbritest ja autodest, samas ütleb ministeerium värskelt avalikuks tehtud memos, et numbrituvastus tuleks seadusesse kirjutada.

Siseministeerium põhjendab, et kuna PPA-l on korrakaitseseaduse järgi õigus ohu välja selgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks avalikku kohta kaameratega jälgida, on kaamerate kasutamine õiguspärane. Isegi kui ükski seadus numbrite tuvastamist otse ette ei näe.

Lisaks märgib ministeerium, et kuna politsei ja piirivalve seadus kohustab politseid kadunud inimesi otsima, süütegusid menetlema ja karistuste täideviimist tagama, siis numbrituvastuskaamerad võimaldavad neid asju teha. Lisaks näeb seadus ette politsei infosüsteemi Polis loomise ja reguleerimise ministri määrusega.

Siseministeerium rõhutab, et seaduse kohaselt on Polise osaks ka ennetava tegevuse andmestik, kuhu on paigutatud ka numbrituvastussüsteemiga kogutud andmed – foto sõidukist ja selle registreerimismärgist koos pildistamise aja ja kohaga.

Andmeid hoiab politsei andmebaasis kuni kolm kuud või kui on menetlust alustatud, siis kauem. Süsteemis tehtud päringud peaksid olema põhjendatud ja nende tegemine salvestatakse.

Siseministeerium tervikuna hindab, et numbrituvastuskaamera andmete liigid, nende töötlemise ja säilitamise tähtajad on piisava detailsusega sätestatud.

Samas möönab ministeerium, et kehtivad normid võiksid olla seadustes selgemalt ja detailsemalt sätestatud, eelkõige selleks, et tagada inimeste parem teadlikkus ja etteaimatavus nende isikuandmete töötlemise kohta.

Siseministeeriumi hinnangul ei esine samas numbrituvastuskaamerate kasutamisel ega neist tulenevate andmete säilitamisel põhimõttelisi õiguslike probleeme.

Seda põhjendab ministeerium ka tuues näiteid numbrituvastuskaamerate kasutamisest erasektoris – parklates, sadamates ja tanklates ning ka teistes riikides.

Lisaks toob ministeerium välja kuus juhust, mille käigus kaamerasüsteemist abi oli. Abi oli süsteemist üheksaastease tüdruku vägistaja tabamisel, arvutipoe varaste leidmisel, Leedu autovaraste tabamisel, välismaa väljapressijate tuvastamisel, Peep Talvingut rünnanud inimese leidmisel ning Lasnamäel arveid klaarinud ja tulistanud kurjategijate tuvastamisel.

Samuti märgib ministeerium memos, et süsteemist on abi kadunud inimeste leidmisel.

