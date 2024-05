Säpo: Iraan kasutab Rootsi jõuke Iisraeli ja muude riikide ründamiseks

"Rootsi kaitsepolitseiamet märgib, et Iraani režiim kasutab kuritegelikke võrgustikke Rootsis vägivaldsete rünnakute korraldamises teiste riikide, rühmituste või inimeste vastu Rootsis, mida peab ohuks," märkis Säpo avalduses.

Säpo tõi eraldi esile Iisraeli ja juudi huvid, sihtmärgid ja tegevuse Rootsis.

Kahe nädala eest leidis öisel ajal aset tulistamine Iisraeli suursaatkonna ees Stockholmis ning kolm kuud tagasi leidis politsei granaadi Iisraeli hoonekompleksi territooriumil.

Pinged Iisraeli ja Iraani vahel on löönud lõkkele pärast Gaza sõja algust mullu oktoobris.

Aastatepikkuse tapmiste ja sabotaažirünnakute varjusõja järel kahe verivaenlase vahel lennutas Iraan aprillis 350 drooni ja raketti Iisraeli suunas, enamik neist toodi alla.

"Iraan on varem kasutanud vägivalda teistes Euroopa riikides eesmärgiga vaigistada kriitilisi hääli ja tajutavat ohtu oma režiimi vastu," seisis Säpo avalduses.

Rootsi kaitsepolitseiameti vastuluure osakonna juht Daniel Stenling ütles pressikonverentsil, et tegemist on regionaalse konfliktiga, mis on tänaseks levinud üleilmseks ja hõlmab ka Rootsit kui antud konflikti üht sõjatandrit.

Rootsi on viimastel aastatel pidanud kõvasti pingutama, et hoida ohjes üha levivamat jõuguvägivalda, mille puhul on paraku tulistamised ja lõhkekehade plahvatused muutunud iganädalaseks nähtuseks üle riigi.

Jõuguvägivalda seostati algselt võimuvõitlusega kontrolli pärast uimastikaubanduses, ent see on muutnud oma kuju äärmiselt kiiresti, ütles Rootsi politsei riiklike operatsioonide divisjoni asejuht Hampus Nygårds ajakirjanikele.

Võrgustikud on üha enam hakanud värbama ka noori ja lapsi, kes on varmad oma positsiooni jõugus kergitama koos kiire teenistusega. Sealjuures ollakse hästi kursis tõsiasjaga, et nooremana kui 15 eluaastat trellide taha ei minda.

Stenling ütles neljapäeval, et väga noori isikuid, isegi lapsi võidakse kasutada Iraani huvide elluviimiseks, mis ohustavad julgeolekuolukorda Rootsis.

Väljaanne The Jerusalem Post kirjutas neljapäeval allikatele viitamata, et juudiriigi luureagentuur Mossad peab Iraani ka vastutavaks granaadirünnaku eest Iisraeli suursaatkonnas Belgias eelmisel nädalavahetusel.

Küsimusele, kas Rootsi kaitsepolitseiameti teave Iraani kohta tuli vaid Mossadi allikatest, vastas Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer neljapäevasel pressikonverentsil, et usaldab täielikult oma riigi vastavate ametkondade teavet.

Samas lisas Stenling, et iisraellased ja juudid Rootsis ei pea muretsema oma turvalisuse pärast.

"Ma saan täielikult aru, et see teave võib põhjustada muret inimestele Rootsis," sõnas ta, lisades, et Säpo teeb tõsist tööd tagamaks kõigi inimeste julgeolek Rootsis, sealhulgas Iisraeli ja juudi huvide puhul.

Säpo lisas, et teeb koostööd politsei, sõjaväe ja ka rahvusvaheliste liitlastega, et seista vastu Iraanist lähtuvale ohule.