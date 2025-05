USA vabariiklaste kärpekirves võib tabada roheenergia toetusi

Vabariiklased plaanivad suuri maksumuudatusi. Trump ise lubas juba valimiskampaania ajal tühistada teenindustöötajate jootraha maksud. Samuti lubas ta, et kaotab ületunnitöölt võetavad maksud. Ta lubab veel ka erinevaid maksusoodustusi kodumaistele tootjatele, lisaks tahab ta veel langetada tulumaksumäärasid.

Trumpi kavandatavad maksukärped maksaksid triljoneid dollareid ning vabariiklased otsivad katteallikaid. Vabariiklased pöörasid nüüd pilgu rohetoetuste poole.

Esindajatekoja komisjon, mis vastutab maksuseaduste eest, avalikustas esmaspäeval eelnõu, mis lõpetab taastuvenergia toetused ja elektrisõidukite ostmise maksusoodustused, vahendas Financial Times.

"See eelnõu täidab seda, mille poolt ameeriklased hääletasid, kui president Trump lubas seada Ameerika esikohale," ütles komisjoni vabariiklasest juht Jason Smith.

Trump soovib maksukärped enne järgmisel aastal toimuvaid vahevalimisi läbi suruda. Vabariiklased võtsid seetõttu sihikule Trumpi eelkäija Joe Bideni poolt välja kuulutatud inflatsiooni vähendamise seaduse.

Selle seaduse raames tahab USA edendada rohelise energiaga seotud tööstusharusid. Bideni administratsioon üritas suurendada ka elektriautode müüki ning tahtis tagada, et pooled USA-s müüdavad autod oleks aastaks 2030 nullemissiooniga. Hulk investeeringutest on suunatud osariikidesse, kus võimul on vabariiklased.

Demokraadid ja mitmed ettevõtted juba hoiatavad Bideni aegse seaduse tühistamise eest. Nevada osariigi senaator Catherine Cortez Masto ütles, et kavandatavate kärbete raames kaoksid töökohad, pihta saaks ka innovatsioon.

"Üleöö asjade muutmisega ei tule toime ükski tööstus. Halvimal juhul tooks see kaasa töökohtade kadumise ja pankrotilaine," ütles tarkvarafirma Aurora Solar juht Chris Hopper.

Trump ise on varem järjepidevalt kritiseerinud avalikult Bideni energiapoliitikat. Vaatlejate hinnangul on Trump kliimaskeptik, kes muretseb rohkem autokütuse hinna pärast. Trumpi juhtimisel lahkus USA ka Pariisi kliimaleppest.