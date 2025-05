Välisministeerium: Soome kopteriõnnetuses ellujäänuid pole

Helsingin Sanomate teatel on üks Robinson R-44 Raven kopter registreeritud Austrias ja teine sama tüüpi kopter Eestis. Koptereid juhtisid ettevõtja Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant.

Politsei sai teate õnnetuskohalt kell 12.35. Päästeteenistusele laekunud teate kohaselt oli kaks helikopterit omavahel kokku põrganud ja maapinnale kukkunud.

Pärast kella 15 kinnitas politsei, et allakukkunud kopterid asuvad metsasel alal üksteisest umbes saja meetri kaugusel, kirjutavad nii Yle kui ka Helsingin Sanomat. Esialgset uurimist juhib Soome kriminaalpolitsei, lisas Yle.

Iltalehti teatel lahkusid kopterid Eestist koos kella 11.17 paiku ning võtsid suuna Soome poole. Tallinna Lennujaama pressiesindaja kinnitas ERR-ile, et Tallinna lennujaamast kopterid välja ei lennanud.

Helsingin Sanomates avaldatud kopterite registreerimisnumbri järgi on ühe kopteri omanik Eesti ettevõte NOBE ja teine on Eleoni oma. Eleoni üks omanik on Oleg Sõnajalg.

Eesti välisministeeriumi konsulaarabi büroo juht Margus Särglepp ütles laupäeva õhtul, et kinnitamata andmetel pole õnnetuses ühtegi ellujäänut. Soome politsei tegeleb hukkunud isikute väljaselgitamisega.

Soome leht Ilta-Sanomat sai ühendust ettevõttega, mille nimele üks kopteritest oli registreeritud. Ettevõtte esindaja sõnul oli tema vend ühe allakukkunud kopteri pardal.

Sündmuskohal viibiva Yle ajakirjaniku sõnul on kohapeal ohtralt kiirabisõidukeid ja päästeautosid. Meedia esindajaid õnnetuspaigale politsei ei luba.

Soome lennuinfoameti andmetel olid mõlemad kopterid teele asunud Tallinnast ja lennanud kõrvuti Eurani välja. Ameti kinnitusel põrkasid kopterid kokku 300 meetri kõrgusel. Seetõttu võib arvata, et nad polnud parajasti laskumas, kuna see oli nende lennukõrgus juba pikemat aega.

Soome rahvusringhäälingu Yle kaart õnnetuspaigaga Autor/allikas: Jouni Koutonen/YLE

Soome kaitsevägi teatas, et õnnetuses ei osalenud õhuväe tehnikat. "See ei puuduta õhuväe, maaväe ega rahvusvaheliste külaliste tegevust," ütles peastaabi sideosakonna ülemkapten Tommi Sorvari Iltalehtile.

Eura on vald Soomes Satakunta maakonnas.