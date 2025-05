Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonilepe saab viimast lihvi

Esmaspäeval arutab lepet koalitsiooninõukogu. Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et praegu vajavad veel täpsustamist pensionisüsteemi detailid.

"Meil on vaja pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse osas teha otsused, mis puudutavad teist sammast, sest tänane pensionisüsteem ilma teise sambata siiski ei ole jätkusuutlik," sõnas Kallas.

Läbirääkimisi peeti tosinas peatükis. Nii Kristina Kallas kui ka Andres Sutt Reformierakonnast ütlesid, et leppes on teemad, kus on arvestatud pikemat perspektiivi. Sutt nimetas kokkuleppeid, mis puudutavad tuumaenergeetika arendamist.

"Tegelikult seesama kokkulepe, et metsast 70 protsenti on majandatav vastavalt metsaseadusele ja see, et 30 protsenti maismaast ja merest on see, mida me hoiame looduskaitse all - need on kõik strateegilised valikud, mis ei ole ühe või kahe aasta omad, vaid ikkagi pikemaks vaateks," lausus energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Kallas ütles, et üheks keerulisemaks küsimuseks oli näiteks kõrghariduse rahastamine.

"Kõrghariduses on tegalikult vaja meil juurde kasvatada kohti nii bakalaureuses, magistris kui ka doktoriõppes ja olemegi koalitsioonis kokku leppinud, et järgmise kümne aasta jooksul päris märkimisväärselt kasvab doktoriõppe kohtade arv. Eestil on vaja väga kõrgeltharitud töötajaid," rääkis Kallas.

Kui praegune valitsus märtsis ametisse astus, kiideti heaks koalitsioonileppe lühivariant ehk raamdokument.

"Ma arvan, et see on hea, kui me oleme saanud seda aega võtta omavahel asjad läbi arutada, et me saaksime nendest ühtemoodi aru. Siis on parem ka liigutama hakata," märkis Sutt.

Läbirääkimised pika variandi koostamiseks kestsid peaaegu kaks kuud.