Läänemets: sotsid ei välista võimalust Reformierakonnaga uuesti valitsusse minna

Läänemets rääkis, et valitsuses olles pakkusid sotsid Reformierakonnale ja Eesti 200 ettepanekutele alternatiive ning et ka peale SDE valitsusest väljaviskamist viivad praegused võimuparteid neid ettepanekuid ellu.

"Valitsuses oli tõesti seda, et me mitte ei pidurdanud, vaid me pakkusime alternatiive," ütles Läänemets. "Ma tean, et koalitsioon kavatseb ühte sotside pakutud alternatiivi, mis oli üks põhjuseid, millega argumenteeriti meie koalitsioonist ära saatmist, osaliselt rakendada."

"See puudutas meie ettepanekut, et me lihtsalt ei teeks energiasoodustusi suurtele ettevõtetele, mille tavaline inimene kinni maksab ja millest ta midagi ei saa. Sinna juurde me soovisime, et oleks regionaalne tööstuspoliitika, et näiteks Lõuna-Eesti piirkond, kus kohtame tõesti, et kui keegi tahab töökohti luua sinna, siis riik rajab sinna sideühendused, elektriühendused. Teeme maksuerisused, et need töökohad liiguks maapiirkondades – ma tean, et seda plaanitakse sellega jätkata. Loomulikult sellised kärbitud kujul, millel ei pruugi mingisugust erilist mõju olla, aga see on näide alternatiivide pakkumisest," lausus Läänemets.

Läänemets rääkis, et opositsioonis ajavad erakonnad enda asja, kuid sotsidel ei ole probleemi teiste erakondadega koostööd teha.

"Tõesti, opositsioon on üsna erinev ja ühtset positsiooni pole muidugi kunagi olnud, sest kõigil erakondadel ongi erinevad loogikad ja opositsioonilepingut ei tehta nii nagu koalitsioonis lepitakse ühises tegevuses, ühisosas kokku," sõnas Läänemets. "Kus vaja, seal me loomulikult teeme [koostööd], sotsiaaldemokraatidel seda probleemi ei ole, et me kuidagi poliitikas solvume või nina krimpsutame ja midagi teha ei taha."

Sotside esimees rääkis, et partei ei ole Reformierakonna peale valitsusest väljaheitmise tõttu solvunud. "Pole kordagi olnud. Me ju näeme, et selle tulemus on see, et valitsuse toetus on veel rohkem vähenenud ja ka Reformierakonna toetus on veel rohkem vähenenud," ütles ta.

Läänemetsa sõnul lõpetas valitsus sotside väljaheitmisega poolte Eesti inimeste murede kõnetamise.

"Strateegiline viga Kristen Michalil (RE) oli otsustada, et Eestil saab olema ainult puhtalt parempoolne valitsus. Ta otsustas sisuliselt, et pooli Eesti inimesi see valitsus nii-öelda ei suuda kõnetada ja nende muresid ei adresseeri enam. Sotsiaaldemokraadid ju seda teist poolt Eesti inimeste muredest kogu aeg valitsuse laua taga hoidsid. Sellest ei kaotanud mitte keegi teine kui Reformierakond," rääkis Läänemets.

Ta prognoosis, et 2026. aasta esimeses kvartalis, kui erakonnad hakkavad tegema oma üldnimekirju riigikoguvalimisteks, hakkavad Eesti 200 liikmed, kes tahavad veel parlamenti pääseda, teistesse erakondadesse liikuma ja praegusel valitsusel jääb selle tõttu häältest puudu.

Küsimusele, kas sotsid on enne järgmisi riigikogu valimisi valmis Reformierakonnaga koos valitsusse minema, vastas Läänemets: "Pigem on küsimus selles, kas Reformierakond on valmis sotsiaaldemokraatide mõtteid ja ettepanekuid kuulama. See nii kõvasti paremale pöördumine, kus kohas keeratakse peale neid käibemakse, tehakse püsivaks. Alguses oli meil ju kokkulepe, et on ajutine. Selline asi, kus tehakse soodustusi kõigele rikkamale osale, 10 protsendile kõige rikkamast ühiskonna osast – see on see, kus me tahaks tasakaalu."

"Välistada pole mõtet kunagi, aga lihtsalt ma pigem olen skeptiline selles osas, et Reformierakond on valmis muutuma," lisas ta.

Läänemets: sotsid teevad Tallinnas KOV-valimistel ajaloolise tulemuse

Läänemetsa sõnul teevad Sotsiaaldemokraadid Tallinnas kohalikel valimistel Keskerakonna järel teise tulemuse. Tema hinnangul sõltub tulevane linnavalitsus sellest, kas Keskerakond teeb piisavalt tugeva tulemuse, et EKRE-ga võimuliit moodustada.

"Ma julgeks öelda, et Tallinnas on põhimõtteline, väga lihtne küsimus, kas kolm korda kriminaalkorras karistatud Keskerakond koos EKRE-ga saab siis sellise tulemuse, et nad kahekesi saavad linnavõimu moodustada või siis teevad hea tulemuse ja hea töö teised, eelkõige sotsiaaldemokraadid," ütles Läänemets.

Ta ütles, Keskerakond võidab Tallinnas valimised, kuid sotsiaaldemokraadid kindlasti teevad ajaloolise tulemuse.

"See number kaks tulemus tundub, et võib ka tulla sotsiaaldemokraatidele. See tähendab, et küsimus on, kas järgmine linnapea on Jevgeni Ossinovski (SDE) või Mihhail Kõlvart (KE). Ma arvan, et vaadates, et Tallinnas on päris palju muutuseid toimunud – kui tõsiselt võetakse elanikkonnakaitse küsimusi, kui tõsiselt lähenetakse sellele, et kõigil lastel oleks võrdsed võimalused. Neid näiteid eelmise linnavõimuga võrreldes on päris palju. Pluss ei ole korruptsiooni, mille koha pealt Keskerakond – Tondiraba jäähall ja kõiksugu muud juhtumid – on vahele jäänud. Ma arvan, et see on põhiküsimus, kas me saame korruptsiooniga mitu korda kriminaalkorras karistatud linnavõimu tagasi või jätkavad sotsiaaldemokraadid selle juhtimist," rääkis Läänemets.