Kaitsetööstuspargi valikpakkumisel esitasid pakkumise 12 ettevõtet

"12 pakkumist näitab, et huvi rajatava kaitsetööstupargi vastu on suur ja nagu eeldasime, on pakkumiste seas ka suurekaliibrilise laskemoona tootjaid," ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE). "Eriti hea meel, et pooled valikpakkumisel osalejaist on Eesti ettevõtted, mis näitab, et meie enda tööstusel on tahet ja võimekust riigikaitsesse panustada."

Pevkur lisas, et Eesti liigub graafikus alustada mürskude tootmist 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektori asetäitja Katri Raudsepa sõnul oodatakse lõplikke pakkumisi 15. juuniks.

"Ettevõtjate elav huvi teeb ainult heameelt ning loodan väga, et enamikuga neist liigume edasi läbirääkimiste vooru," sõnas Raudsepp.

Läbirääkimiste järel kehtestab RKIK lõplikud hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud, punktivahemikud ning hindamismetoodika, mis esitatakse pakkumiskutse osana hiljemalt 28. juuliks.

Valikpakkumisi hakkab hindama RKIK-i peadirektori moodustatud komisjon.

Kaitseministeerium valis kavandatava kaitsetööstuspargi asukohaks Pärnumaal Tõstamaa lähistel paikneva ala.