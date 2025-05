Nafta hind langes OPEC+ otsuse järel üle kolme protsendi

Brenti toornafta futuuride hind langes 2,04 dollarit barreli kohta ehk 3,33 protsenti, ulatudes kella 1.40-ks (22.40 GMT) 59,25 dollarini barreli kohta, samas kui USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta hind oli 56,19 dollarit barreli kohta, mis teeb languseks 2,10 dollarit ehk 3,6 protsenti.

Mõlemad hinnad jõudsid esmaspäevase avamise ajaks madalaimale tasemele alates 9. aprillist pärast seda, kui Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) ja sellega koostööd tegevate riikide ühendus OPEC+ leppis kokku naftatoodangu kasvu kiirendamises teist kuud järjest, otsustades suurendada juunis toodangut 411 000 barreli võrra päevas.

Juuni toodangutõus viib aprilli, mai ja juuni kogukvootide tõusu 960 000 barrelini päevas, mis Reutersi arvutuste kohaselt tähendab 44-protsendist langust alates 2022. aastast kokkulepitud 2,2 miljoni barreli suurusest päevasest kärpest.

"OPEC+ 3. mai otsus tõsta juuni tootmiskvoote veel 411 000 barreli päevas suurendab turu ootust, et ülemaailmne pakkumise ja nõudluse tasakaal liigub ülejäägi suunas," ütles Evans on Energy asutaja Tim Evans oma kommentaaris.

OPEC+ allikad ütlesid Reutersile, et grupp võib oma vabatahtlikud kärped oktoobri lõpuks täielikult tühistada, kui liikmed ei paranda neile määratud tootmiskvootidest kinnipidamist.

OPEC+ allikad on öelnud, et Saudi Araabia survestab OPEC+-i kiirendama varasemate tootmiskärbete tühistamist, et karistada kaasliikmeid Iraaki ja Kasahstani tootmiskvootide eiramise eest. Analüütik Amarpreet Singh ütles oma kommentaaris, et Barclays langetas oma Brenti prognoosi 2025. aastaks 4 dollari võrra 66 dollarini barreli kohta ja 2026. aastaks 2 dollari võrra 60 dollarini barreli kohta seoses OPEC+ otsusega lõpetada kiirendatud korras endale võetud naftatootmise piirangud.

Nafta maailmaturu hinna langus peaks mõjuma negatiivselt Venemaa suutlikkusele sõjapidamiseks ressursse koguda.