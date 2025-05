OPEC+ riigid leppisid kokku naftatootmise edasises suurendamises

Kaheksa OPEC+ riiki otsustasid kiirendada järk-järgulist loobumist varem vastu võetud vabatahtlikust otsusest piirata naftatootmist 2,2 miljoni barrelini päevas ja suurendada seda juunist 411 000 barreli võrra päevas, teatasid pädevad allikad uudisteagentuuridele.

Aprillis otsustasid kaheksa riiki suurendada maikuu toodangut plaanitust rohkem, 411 000 barrelit päevas, ehkki varasemalt oli plaan suurendada seda 244 000 barreli võrra. See otsus koos USA tollimaksudega aitas naftahindu langetada alla 60 dollari barreli kohta, mis on nelja aasta madalaim tase.

Laupäevane kokkulepe saavutati juba enne, kui algas riikide esindajate ametlik kohtumine.

Nafta hinnad langesid reedel üle ühe protsendi, kuna kauplejad valmistusid OPEC+ pakkumise suurenemiseks, samal ajal kui mure USA ja Hiina vahelise kaubandussõja põhjustatud majanduslanguse pärast on ajendanud prognoosijaid selle aasta nõudluse kasvu ootusi alandama.

Brenti toornafta futuurid sulgusid reedel 84 senti ehk 1,4 protsenti madalamal, 61,29 dollaril barreli kohta. Reuters teatas sel nädalal, et OPEC+ de facto juhi Saudi Araabia esindajad on teatanud, et ei ole valmis naftaturge edasiste pakkumise kärbetega toetama.

Allikate sõnul vihastas Er-Riyad selle pärast, et Kasahstani ja Iraak tootsid üle OPEC+ eesmärkide.

OPEC+, kuhu kuuluvad Nafta Eksportivate Riikide Organisatsioon ja liitlased, näiteks Venemaa, otsustas vähendada oma tootmist enam kui viie miljoni barreli võrra päevas ja paljud kärped peaksid kehtima kuni 2026. aasta lõpuni.

Rühm plaanib pidada 28. mail täiskogu ministrite kohtumise.

Naftatoodangu suurenemisega peaks kaasnema maailmaturu hinna langemine, mis peaks mõjuma negatiivselt Venemaa suutlikkusele sõjapidamiseks ressursse koguda.