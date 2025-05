Nafta hind langes alla 60 dollari barrelist

Kui veel märtsis ootasid pangad, et tänavu kujuneb rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta keskmiseks hinnaks umbes 72 dollarit barreli kohta, siis aprillis langetasid nad ootuse 68 dollarile barreli kohta.

Nafta hinna langust mõjutavad märgid nii USA kui ka Hiina majanduse jahenemisest, ka naftakartell OPEC langetas aprillis Donald Trumpi agressiivse tollipoliitika tõttu naftanõudluse prognoosi.

Saudi Araabia on andnud liitlastele ja valdkonna ekspertidele teada, et ei plaani naftatööstust täiendavate tootmiskärbetega toetada ning on valmis mõnda aega tegutsema ka madalama hinnaga turul, vahendas Reuters asjaga tuttavaid allikaid.

OPEC+ on kokku leppinud tootmiseesmärkides, et hoida nõudlust ja pakkumist naftaturul tasakaalus, Kasahstan ja Iraak on aga ettenähtud tootmissihte ületanud, millega Saudi Araabia rahul ei ole.