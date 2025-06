Terras algatas Eesti Posti erikontrolli

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille alusel viiakse Eesti Postis läbi erikontroll. Selle eesmärgiks on hinnata, kuidas ettevõtte juhtorganid – nii juhatus kui nõukogu – on viimastel aastatel oma otsustega mõjutanud Eesti Posti majandustulemust ja finantsseisu, teatas ministeerium.

Erikontroll keskendub küsimusele, kuidas riigile kuuluvat ettevõtet on alates 2020. aasta juulist tänavu mai lõpuni juhitud. Analüüsi käigus selgitatakse, kas juhatus on laienemisel järginud kehtivat strateegiat ning kuidas tehtud juhtimisotsused on mõjutanud ettevõtte likviidsust ja kasumlikkust.

Terras ütles, et kontroll annab ka vastuse sellele, kuidas on varasemad kitsaskohad lahendatud.

"Kontrolli tulemused aitavad teha tulevikus paremaid otsuseid, mis on suunatud ettevõtte finantsseisu parandamisele. See on eriti oluline, kui soovime tulevikus Eesti Posti osaliselt erastada või börsile viia. Samuti tuleb tagada kvaliteetne ja kättesaadav postiteenus üle kogu riigi," lausus ta.

Erikontrolli läbiviimiseks peab Eesti Post riigihanke teel leidma sobiva välise audiitori, kelle ülesandeks on koostada lõpparuanne kuue kuu jooksul. Kontrolli teostamist nõustab komisjon, kuhu kuuluvad ministeeriumi esindajad ning mida juhib kantsler Marko Gorban. Komisjoni ülesandeks on toetada audiitori valimist, lahendada vahearuandega seotud küsimusi ning hinnata lõpparuannet.

Lisaks tegeleb ministeerium tervikuna postiside valdkonna ülevaatamisega. Plaanidesse kuuluvad postiseaduse muutmine ning alates 1. juulist kehtestatakse ministri allkirjastatud määruse alusel uus postiteenuse hinnakiri. Need sammud on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on tagada Eesti postiteenuste jätkusuutlikkus, märkis ministeerium pressiteates.

Aktsiaselts Eesti Post, tegutsedes Omniva kaubamärgi all, on 100 protsenti riigile kuuluv ettevõte, mis vastutab kirjade ja teiste postisaadetiste edastamise eest nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning omab luba universaalse postiteenuse pakkumiseks.