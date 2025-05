Terras algatab Eesti Posti erikontrolli

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasel on kavas algatada Eesti Posti suhtes erikontroll, et saada täpsem ülevaade ettevõtte varasemate juhtimisotsuste mõjust.

"Erikontrolli tulemused on kindlasti oluliseks aluseks edasiste tegevuste planeerimisel ja juhtimisotsuste tegemisel nii Eesti Posti juhatusele kui nõukogule,"ütles minister.

Terras juhtis tähelepanu, et Eesti Posti finantsseis on järjepanu halvenenud ning vajalike muudatusteta ei suuda ettevõte varsti enam postiteenuseid osutada.

"Omaniku ootus on, et Eesti Post tagaks jätkusuutliku ning mõistliku hinnaga teenuse kättesaadavuse üle Eesti," sõnas minister.

"Kui tahame rääkida Eesti Posti erastamisest, tuleb ettevõtte finantsseisu oluliselt parandada ning luua selge nägemus ettevõtte edasisest tegutsemisest," lausus Terras.

Ministeerium vaatab postiside valdkonda tervikuna üle – plaanis on muuta postiseadust ning ministri ettepanekul korrigeerida postiteenuse hinnakirja. Need sammud on osa laiemast plaanist, mille eesmärk on tagada postiteenuste jätkusuutlikkus Eestis.

Terras ootab nimetamiskomiteelt uusi Eesti Posti nõukogu liikmeid

Ühtlasi pöördus Terras seoses AS Eesti Post nõukogu esimehe Helo Meigase ja aseesimehe Madis Laansalu lahkumisotsusega nimetamiskomitee poole.

Eesti Posti nõukogu koosneb viiest liikmest. Terras palub nimetamiskomiteel esitada ettepanekud vabadele nõukogu liikmekohtadele, samuti leida kandidaat, kes võiks asuda juhtima nõukogu esimehena. Nõukogu liikmed valivad seejärel nõukogu aseesimehe.

Nimetamiskomitee ülesanne on leida vabanenud kohtadele sobivad kandidaadid. Nimetamiskomitee alustab peagi uute nõukogu liikmete otsimist ja esitab omapoolsed ettepanekud ministrile lähiajal. See aitab tagada riigifirmade professionaalse ja vastutustundliku juhtimise.

"Vabanenud kohtadele hakatakse otsima sobivaid kandidaate, et kindlustada ettevõtte tulevik ja postiteenuste kättesaadavus kõikjal Eestis," seisis pressiteates.

Omniva kaubamärgi all tegutsev aktsiaselts Eesti Post on 100 protsenti Eesti riigile kuuluv ettevõte, mis tegeleb kirjade ning muude postisaadetiste edastamisega Eestis ja välisriikides ning omab tegevusluba universaalse postiteenuse osutamiseks.