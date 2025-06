Musk sarjas teravalt Trumpi eelarveseaduse eelnõu

"Vabandan, aga ma lihtsalt ei suuda seda enam taluda," postitas Musk sotsiaalmeedias, mõned päevad pärast seda, kui ta lõpetas oma ametiaja vabariiklase ühe lähima nõuniku ametikohal.

"See kongressi massiivne, ennekuulmatu, raiskav kulutuste seaduseelnõu on vastik jälkus. Häbi neile, kes selle poolt hääletasid: te teate, et tegite valesti. Te teate seda," sõnas Musk.

Kui Musk läinud nädalal föderaalkulutuste kärpimisega tegeleva valitsustõhususe ameti (DOGE) eesotsast lahkus, kiitis Trump teda tehtud töö eest, kuid erimeelsused nende vahel on kasvanud.

USA kongressi esindajatekoda kiitis 22. mail heaks Trumpi ulatuslikud maksu- ja kulukärped, mis kriitikute sõnul annavad hoobi tervishoiule ja suurendavad oluliselt võlga. Eelnõu läheb nüüd edasi senatisse.

Musk ei kritiseerinud esmakordselt Trumpi "suurt ja ilusat eelarveseadust", mis peaks tervishoiu- ja toiduabiprogrammide sügavatest kärbetest hoolimata eelarvepuudujääki 10 aasta jooksul kolme triljoni dollari võrra suurendama.

Kuid Muski varasem kriitika oli mõõdukas, nentides vaid, et see õõnestab tema kulude kärpimise püüdlusi.

Teisipäeval ütles ta, et eelnõu koormab kodanikke "jätkusuutmatu võlaga".

Retoorika eskaleerumine viitas kibestunud vaenulikkusele Valge Maja ja Muski vahel, kes annetas Trumpi valimiskampaaniale peaaegu 300 miljonit dollarit, kuid on viimasel ajal väljendanud pettumust.

Valge Maja tõrjus endise usaldusaluse kriitikat.

"President juba teab, kuidas Elon Musk sellesse seaduseelnõusse suhtub, see ei muuda tema seisukohta," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt vastuseks Muski kommentaaridele. "See on üks suur, ilus seaduseelnõu ja ta jääb selle juurde."