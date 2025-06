Trump: ma olen Muskis pettunud

USA president Donald Trump ütles ajakirjanikele, et on oma suurtoetajas, miljardär Elon Muskis pettunud, kuna Musk kritiseeris avalikult vabariiklaste plaanitavat kulutuste ja maksusoodustuste paketti.

Teisipäeval nimetas elektriautode tootja Tesla tegevjuht Musk president Trumpi kavandatud ulatuslikke maksukärpeid ja kulutusi sisaldavat seaduseelnõu "vastikuks jälkuseks".

Trump väitis neljapäeval ajakirjanikega rääkides, et Muski rünnakud seaduseelnõu vastu olid ajendatud eelnõus kavandatud elektriautode maksusoodustuste kaotamisest.

Musk on öelnud, et ta on seaduseelnõu vastu, kuna see suurendab föderaalset eelarvepuudujääki.

"Vaata, meil Eloniga oli suurepärane suhe. Ma ei tea, kas see meil veel enam kunagi nii saab olema," ütles Trump Ovaalkabinetis. "Ta ütles minu kohta kõige ilusamaid asju ja ta pole kunagi minu kohta isiklikult midagi halba öelnud, aga ma olen kindel, et ta teeb seda. Ma olen Elonis väga pettunud. Ma olen Elonit palju aidanud."

Trump andis ka mõista, et Musk, kes sai presidendilt eelmisel nädalal kiitusi täis hüvastijätu, kui lahkus Trumpi valituse kärpeosakonna juhi kohalt, on ärritunud, sest ta igatseb Trumpi heaks töötamist.

"Ta pole esimene," sõnas Trump. "Inimesed lahkuvad minu administratsioonist... ja siis mingil hetkel igatsevad nad seda väga ja mõned neist saavad sellega hakkama ning mõned neist muutuvad vaenulikuks."

Samal ajal kui Trump rääkis, kirjutas Musk sotsiaalmeedias "elagu õhuke ja ilus seaduseelnõu," viidates nii eelnõule, mida vabariiklased nimetavad "suureks ilusaks seaduseelnõuks".

Musk kirjutas, et ta on elektriautode soodustuste kärbetega nõus, kui vabariiklased eemaldavad seaduseelnõu kulutustest "vastiku sealiha mäe".

"See nullib täielikult kulude kokkuhoiu, mille DOGE meeskond saavutas suure isikliku kulu ja riskiga," kirjutas Musk.

Musk süüdistas Trumpi ka tänamatuses. "Ilma minuta oleks Trump valimised kaotanud," lisas ta.

Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga peetud pressikonverentsil ajakirjanikega rääkides ütles Trump: "Me teeme selles seaduseelnõus asju, mis on uskumatud".

"Olen ​​väga pettunud, sest Elon tundis selle seaduseelnõu siseasju paremini kui peaaegu keegi teine ​​siin istujatest," ütles ta. "Järsku tekkis tal probleem."

Pärast Trumpi kriitikat Muski suunas hakkas Tesla aktsia langema. Neljapäeval langes aktsia ligi kaheksa protsenti.

Musk on olnud Trumpi suur liitlane ja toetaja. 2024. aasta valimistel kulutas ta ligi 300 miljonit dollarit vabariiklaste toetamiseks ja pärast Trumpi presidendiks saamist asus ta tema valitsuses tõhususe osakonda (DOGE) juhtima.

Musk plaanis kärpida USA föderaaleelarvet kahe triljoni dollari võrra.

Mai lõpus teatas ta, et lahkub sellest kohalt. Selleks ajaks oli ta kärpinud umbes 19 miljardit dollarit ehk pool protsenti eelarve kogukulutustest.

USA kongressi esindajatekoda kiitis 22. mail heaks Trumpi ulatuslikud maksu- ja kulukärped, mis kriitikute sõnul annavad hoobi tervishoiule ja suurendavad oluliselt võlga. Eelnõu läheb edasi senatisse.