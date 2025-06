Kolmapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma

Kolmapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja sajud on hommikuni harvemad. Pärast keskööd jõuab aga Valgele merele madalrõhkkond ja selle lohk läheneb hommikul merelt Eestile ja vihmahood on taas laialdasemad. Päeval liigub lohk Eesti kohalt ida suunas. Hoovihma sajab mitmel pool, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul läheb lääne pool taevas selgemaks ja sajud jäävad harvaks.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vähest hoovihma. Edela- ja läänetuul puhub 4-10, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, saartel ja läänerannikul iiliti 12 m/s. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 13 kuni 19 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, Lääne-Eestis aga sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on kuni 16 kraadi.

Sajusem tuleb ka neljapäev. Kui öösel sajab peamiselt Ida-Eestis, siis päeval juba mitmel pool. Öösel on sooja kuni 13, päeval kuni 17 kraadi.

Reedel levib vihmasadu rohkem lõuna poole ja põhja pool pilvisus hõreneb.

Laupäeva öö tuleb sajuta, kuid päev toob taas mitmele poole hoovihmasid. Aga positiivne on see, et nädala lõpetab kuivem Pühapäev ja päevane õhusoe on ka tasapisi tõusuteel.