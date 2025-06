Ossinovski ja Pere jätkasid vastastikust süüdistamist

Sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ja Reformierakonda kuuluv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere jäid ka kolmapäeval "Terevisioonis" eriarvamusele, kes on põhjustanud viimasel paaril nädalal pealinna võimuliidus kriisi ning millega see lõppeda võib.

Ossinovski väljendas seisukohta, et kriisi on põhjustanud Reformierakond, kes on hakanud vastu töötama kokkulepetele, mida linnavalitsuses ühiselt, sh Reformierakonna osalusel on varem kokku lepitud.

"Reformierakond on tekitanud ummikseisu oma sammudega. Partnerid on püüdnud tulla vastu, otsida lahendusi, aga hetkeseisuga me oleme olukorras, kus ei ole päris lõpuni selge, mis toimub. Kui partneritel on soov minna neljakesi koos edasi, siis üksikküsimustes nagu lasteaia kohatasu või midagi muud on võimalik kokkuleppe leida. Aga kui me kuulame Reformierakonna erinevate võtmeisikute seisukohti, siis paratamatult tekib küsimus, kas tegelikult soovib Reformierakond selle koalitsiooniga jätkata või soovib ta hoopis Mihhail Kõlvarti tagasi linnavõimu juurde tuua," ütles Ossinovski.

Pere vastas, et Reformierakonna soov ei ole näha Keskerakonna võimule naasmisest ja et soovitakse jätkata praeguse koalitsiooniga.

"Me oleks ammu soovinud selle lasteaia kohatasu kaotada, et anda peredele kindlus. Küsimus on poliitilises tahtes ja prioriteetides, kuhu me selle raha suuname. Kui meil on põhiharidus, keskharidus ja ülikooli haridus tasuta, siis miks algharidus, eelkool või lasteaed peaks olema raha eest," ütles Pere.

Ossinovski meenutas, et nelja partei koalitsioonileppes oli kokkulepe, et sihiks seatakse lasteaia kohatasu vähendamine. See punkt täideti eelmise aasta detsembris linna põhieelarves ning alates 1. aprillist on lasteaiakohatasu langenud 71 eurolt 50-le.

"Nüüd lisaeelarve aruteludel kerkis üles küsimus, kas võiks teha järgmise sammu. Aga me ühiselt leppisime kokku, et selles eelarves lasteaia kohatasu kaotamist sees ei ole. Pärast seda, kui linnavalitsus selle (lisaeelarve - toim) linnavolikokku saatis, algatas Reformierakond põhimõtteliselt uue eelarveprotsessi. Ja rääkida nüüd sellest, kuidas aasta otsa on võideldud selle eest, see lihtsalt ei ole tõsi," ütles linnapea Ossinovski.

Pere vastas, et koalitsioonilepingus oli teisigi "ujuvalt sõnastatud" punkte, mis on aga võimalikult ruttu ja maksimaalses määras või enamgi ellu viidud.

"Ka ebamõistlikul määral. Lumekoristusele panime kõik raha hakkama, ehkki me teame, et see süsteem ei toimi ja et järelevalvet peab esmalt tõhustama. /.../ Lõime mingisuguse instrumendi, millega tagastame inimestele maamaksu tõusu. Küsimus on olnud kogu aeg, kuhu, kellele ja mis erakonnale me koalitsioonilepingu punkte rohkem täidame ja kellele mitte," vihjas Pere sellele, et Reformierakonna lubaduste ja soovidega arvestatakse vähem, kuid näiteks Isamaa omadega rohkem.

Pere lisas, et lasteaia kohatasu kaotamist saab katta püsikuludes sellega, et tulumaksu laekub linnale järgmisel aastal rohkem umbes 30 miljonit eurot ja maamaksu kuus miljonit eurot.

Ossinovski vastas sellele, et tulumaksu ja maamaksu laekumised küll kasvavad, aga sellega on juba eelarves arvestatud ning selle vastu kulusid tehtud.

"Näiteks tõuseb meie ühisel kokkuleppel õpetajate palk 1. septembrist Tallinna linnas nii lasteaia kui ka kooli õpetajatel 100 eurot. Ja loomulikult see järgmisel aastal tähendab ka täiendavat suurt lisakulu, mis võtab osa sellest tulumaksu laekumise kasvust ära. Nii et tänase seisuga me saame öelda, et seda katet ei ole. Aga kas see kate on võimalik leida, siis loomulikult on see võimalik ja selleks leppisime eile (teisipäeval - toim) kokku, et pannakse konkreetsed töörühmad kokku," sõnas Ossinovski.

Ossinovski ja Pere jäid ka eriarvamusele vene kultuurikeskuse ümber toimuvas. Pere ütles, et vene kultuurikeskust peab reformima ja võimalikult ruttu.

"Meil on kolmas nädal kriis käimas ja iga päev toob lehte uusi kuulujutte ja näpuga näitamisi meie suunas. Et meie tahame kuskil Tallinna nurgas mingit vene asja ajada. See ei ole tõsiseltvõetav. Just sotsiaaldemokraadid hääletasid põhiseadusemuudatuse vastu. Meie hääletasime poolt, et Vene riigialamad ei saaks kohalikel valimistel valida," sõnas Pere.

Ta lisas, et vene kultuurikeskuse puhul häirib Reformierakonda, et sellest on tehtud pakett, kus kokku on pandud kultuurikatel, Salme kultuurikeskus ja vene kultuurikeskus. Ning et Salme kultuurikeskuse küsimus pole saanud piisavalt palju selgitusi.

Ossinovski vastas, et see on sümptomaatiline, et kui konkreetne reform lepiti aasta alguses kokku, sh Reformierakonnaga, siis hiljem pole need kokkulepped enam pidanud.

"Me lugupeetud kolleegiga (Pärtel-Peeter Perega - toim) lepime laua taga asjades kokku, aga siis läheb natukene aega mööda ja loeme ajalehest, et tegelikult me kokku ei leppinud. Ja see ei ole kuulujutt kuskil nurgas kui Reformierakonna esimees isiklikult ütleb, et ta ei välista Keskerakonnaga koostööd. /.../ Üksikküsimuse pärast see koalitsioon lõhki ei lähe, ta läheb lõhki ainult sellisel juhul, kui Reformierakond otsustab Kõlvarti tagasi linnavõimu juurde tuua. Kas meil on veendumus selles, et te seda ei tee? Ei, meil seda veendumust olla ei saa, kui te avalikult ütlete, et olete selleks valmis," sõnas linnapea Ossinovski.

Pere vastas, et on viimased kolm nädalat pidanud kuulma jutte, kuidas Reformierakond otsib ajalehekuulutusega pruuti.

"Meie ei otsi. Neid teooriaid tekib ei tea kui mitmeid. Et meil olevat mingi ühine kandidaat [Keskerakonnaga] tulemas. Ei ole tõsi. Need jutud on võtnud juba täiesti jaburad mõõtmed. /.../ Linnavalitsus jääb püsima vähemalt valimisteni (19. oktoobril - toim). Aga meil on tarvis teha tööd, mitte lihtsalt rääkida sellest, kuidas me ühel päeval tööd tegema hakkame," sõnas Pere.