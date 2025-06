Riik võtab Tallinna lennujaamast 4,4 miljonit eurot dividende

Tallinna Lennujaama möödunud majandusaasta aruande kohaselt oli tegu kontsernile suurepärase aastaga. Mullu läbis lennujaama 3,49 miljonit reisijat, reisijate arv kasvas 18 protsenti ja äritulud üheksa protsenti. Reisijate arv oli suurim läbi aegade.

Lennujaama käive oli 64,15 miljonit eurot, millest 35 protsenti moodustas lennundustulu ja 65 protsenti mittelennundustulu ehk reisijate ja lennukite maapealsest teenindamisest, ruumide üürist ja muust rendist ning reisijatega seotud teenustest saadud tulu.

Kontserni EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli 19,7 miljonit eurot.

Investeeringuid tegi kontsern 28,6 miljoni euro eest, näiteks laiendati Tallinna lennujaama K-perrooni, ehitati lennukikütuseterminalid ja osteti uued käsipagasi läbivalgustuse seadmed.

Kõige rohkem teenindasid aasta vältel reisijaid Air Baltic (27 protsenti) ja Ryanair (18 protsenti). Regulaarlende tehti 45 sihtkohta, lisandusid regulaarsed tšarterlennud. Kõige rohkem reisijaid lendas otselendudel Stockholmi, Helsingisse, Riiga ja Frankfurti.

Taristuminister Kuldar Leis, kes on riigi kui lennujaama ainuaktsionäri esindaja, otsustas, et Tallinna Lennujaama eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt makstakse riigieelarvesse dividendidena ligi 4,4 miljonit eurot. Pärast dividendide väljamaksmist on eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk ligi 80,4 miljonit eurot.

Küsimusele, miks riik lennujaamast dividende võtab, selle asemel, et lennujaam saaks näiteks lennujaamatasusid langetada, et rohkem lennufirmasid siia tuua, vastas Leis ERR-i saates "Otse uudistemajast", et see on finantsküsimus, sest teistpidi toetab riik lennujaama investeeringutega 14 miljoni euroga aastas.

Leis on enda sõnul olukorraga rahul. "Kui see investeering, mis on vaja lennujaama teha, tehakse, siis kas sealt võetakse vahepeal dividende või mitte, kui see lõpptulemus on see, mis me tahame, siis on asi korras," lausus Leis.

Minister märkis, et lennureisijate tõus on saavutatud viimastel aastatel ja peaksime sellega rahul olema, arvestades, et Tallinn ei ole metropol.

Käesoleval aastal ootab lennujaam 3,6 miljonit reisijat, mis tähendab kolmeprotsendilist kasvu. Aasta müügitulude prognoos on 74 miljonit eurot.

Investeerida on tänavu plaanis 58 miljonit eurot. Sellest aastast kuni 2029. aastani on suurimad investeeringud Tallinna lennujaama lõunaala arendus ja lennukikütuste hoidlate ehitus, reisiterminali rekonstrueerimine ja laiendus ning CO2 heidete vähendamisega seotud tegevused nii Tallinna lennujaamas kui ka regionaalsetes lennujaamades.

Kontserni kuuluvad AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinn Airport GH, mis osutab reisijatele ja lennukitele maapealseid teenuseid, ja AS Airport City, mis arendab lennujaama vahetus läheduses asuvat kinnisvara.