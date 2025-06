Pere ootab, et Tallinnas lasteaiatasu kaotamise kokkulepped sünniks reedeks

Kuigi Tallinna võimuliit on moodustanud kaks töörühma ning koalitsioonipartnerite hinnangul on kokkuleppe saavutamiseks jõudsalt edasi liigutud, leidis reformierakondlasest abilinnapea Pärtel-Peeter Pere, et lasteaiatasude kaotamise teemal ollakse toppama jäädud. Pere sõnul loodab ta, et reedeks on mingid kokkulepped olemas.

Segadus Tallinna võimuliidus jätkub juba mitmendat nädalat ning arusaamad selles, kui lähedal ollakse kokkuleppele, kas ja kuidas kaotada Tallinnas lasteaiatasu, on senimaani üpris erinevad.

Näiteks leidis abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) teisipäevasel pressikonverentsil, et sel teemal on "väga tugevad edasiminekud" ning et kokku on lepitud plaanides, kuidas edasi minnakse.

Edasiminekust rääkis ka linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), kelle sõnul on linna finantsteenistus koostamas prognoosi, milline on pealinna finantsseis järgmistel aastatel, et leida üheksa miljoni euro suurune katteallikas lasteaiatasu kaotamiseks.

Lisaks on loodud kaks töörühma: üks neist tegeleb lasteaiatasu kadumisega seotud korralduslike küsimustega – näiteks kuidas vältida võimalikku lastetulva naaberomavalitsustest. Teine töörühm tegeleb rahaliste katteallikate leidmisega.

Töörühmad peaksid tulemusteni jõudma juba selle nädala reedeks. Ossinovski sõnul saab siis otsustada, kuidas ja millises tempos lasteaiatasu kaotamisega edasi liigutakse.

Pere aga ütles, et selle asemel, lahendusi leida, tegelevad koalitsioonipartnerid ajalehtedes uute teemade leiutamisega, ning nimetas arenguid teosammul liikumiseks.

"Kolmas nädal on (lasteaiatasude kaotamise teemal) käimas, oleme rääkinud soovist kokku saada ja asi ära teha enne suvepuhkusi. Me liigume teosammul. Ei reedel, ei eile, et täna pole me tegelenud sisuliselt teemaga. Oleme paika pannud töögrupid. See on kahtlemata edasiminek, aga midagi peab muutuma selleks reedeks. Muidu istume taas siin ja veedame meeleolukalt aega. Ma loodan, et tuleb valget munitsipaalsuitsu korstnast reedeks. Midagi peab muutuma reedeks, et oleks siis konkreetsetel teemadel rääkida," lausus Pere.

Samas on neljas koalitsioonipartner, Eesti 200, juba pressiteate vahendusel öelnud, et nemad Tallinnas lasteaiakohatasu kaotamist ei poolda ning on valmis sellele linnavolikogus vastu hääletama. Samas ollakse nõus teemat arutama.

Haridusvaldkonna abilinnapea ja Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin ütles pressikonverentsil, et Eesti 200 ei ole siiski loobunud kompromissi otsimisest, külla aga tuleb leida katteallikad ning lahendada lähivaldade laste küsimus.

Tallinna linnavolikogu arutab lisaeelarvet, mille osa on Reformierakonna muudatusettepanekuna ka lasteaiatasu kaotamine, praeguse seisuga 21. juulil, mil toimub volikogu erakorraline istung. Korralisi istungeid enne sügist enam ei toimu.

Kui linnavolikogu esimees, reformierakondlane Toomas Kruusimägi, enne 21. juulit rohkem erakorralisi istungeid kokku ei kutsu, siis hääletab volikogu sel istungil ka Keskerakonna poolt sisse antud linnapea Ossinovski umbusaldusavalduse üle. Reformierakond pole veel kinnitanud, et nad umbusaldusavaldust ei toeta.