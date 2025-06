Martin Helme: EKRE-l ei ole mõtet enne valimisi Tallinnas võimule pürgida

Järgmiste kohalike valimisteni on alla nelja kuu, kuid Tallinnas jätkub võimukriis. Neljapäeva hommikul teatas Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Pärtel-Peeter Pere, et praeguse linnapea Jevgeni Ossinovskiga (SDE) ei ole võimalik jätkata.

EKRE esimees Martin Helme ütles Tallinnas toimuva kohta, et tegu on Reformierakonna poliittehnoloogilise ja äärmiselt küünilise manöövriga, et oma mainet enne kohalikke valimisi parandada.

"See on väga korduv muster, kus Reformierakond enda valitud ajal enda valitud tüliteemaga koalitsiooni enne valimisi lõhki ajab ja läheb valimistele jutuga, et kõik teised on süüdi selles, mis on tegemata või valesti tehtud," lausus Helme.

Tema sõnul pole Tallinna praegune koalitsioon kunagi toiminud, sest selle ainus eesmärk oli Keskerakond opositsiooni tõugata ning ise Tallinna pirukat jagama hakata, ilma et koalitsiooni osapooltel oleks kunagi olnud maailmavaatelist või programmilist ühisosa.

EKRE esimees peab tõenäoliseks, et poliitiline laperdamine jätkub Tallinnas kuni valimisteni. EKRE-l pole tema kinnitusel kavatsust mõned kuud enne valimisi koalitsiooni pürgida.

"Ma ei näe mõtet. Kui me oleme siiamaani selle rohkem kui kolm ja pool aastat olnud opositsioonis ära, oleme oma programmilisi seisukohti seal kaitsnud – näiteks seesama lasteaiatasu koht on olnud meie programmis sees mitu valimist järjest, et lasteaiatasu Tallinnas oleks ära kaotatud –, nüüd kõik teised kaklevad selle üle, ilma, et see oleks varem nende programmis üldse olnud," lausus ta.

Helme sõnul hääletavad EKRE saadikud igal juhul lasteaiatasu kaotamise poolt, aga ei näe väga suurt võimalust, et Eesti 200, sotsid või Reformierakond nende poole pöörduks, et koalitsiooni kokku panna.

"Ja ausalt öeldes ma ei näe ka, et Keskerakond ja meie ise oleksime kolmekuulisest vahevalitsusest väga huvitatud. Ma ei pea seda väga reaalseks, mis tähendab seda, et me ei ole sellega harjunud, aga ka linnas on ju võimalik vähemusvalitsus," sõnas Helme.