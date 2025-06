Reedene ilm on soe ja päikseline

Eeloleval ööl liigub Läänemerelt kõrgrõhuhari Balti riikide kohale ning ilm on meil sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Päeval taandub kõrgrõhuhari itta ning Skandinaaviasse jõuab madalrõhkkond, mis laieneb üle mere. Vihm jõuab esmalt saartele ja pärastlõunal mandrile ning õhtu on laialdaselt sajune.

Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning paljudes kohtades udutab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s ja sooja on 4 kuni 10, rannikul kuni 15 kraadi.

Taevas reede hommikul on mandril laialdaselt selge, saartel pilvine, aga ka sajuta. Puhub nõrk lõunakaare tuul ning õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Saaremaale ja Liivi lahele jõuavad keskpäeva paiku vihmapilved, mis liiguvad edasi ida-kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s ja sooja on 15 kuni 21 kraadi.

Õhtu on pilvine ja laialdaselt vihmane ja üksnes Virumaale jõuab sadu hilisõhtul. Lõunakaare tuul on nõrk, Liivi lahe ääres on puhanguid 12 m/s. Sooja on kuni 17 kraadi.

Järgnevad päevad on suve kohta mõõdukalt soojad - öine keskmine õhusoe on 11 kuni 12, päevane 18 kuni 20 kraadi.

Laupäeval sajab hoovihma peamiselt mandril, saartel läheb taevas selgemaks ja pärastlõunal hõrenevad pilved ka mandri lääneosas.

Pühapäeva pärastlõunal suuremad sajupilved taanduvad itta. Esmaspäeval sajab vihma vaid kohati ning teisipäevaks lubab hoovihmasid vaid Ida-Eestisse.