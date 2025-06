S&P 500 taastus langusest ja rühib uutesse kõrgustesse

S&P 500 tõusis varase kauplemise ajal 0,3 protsenti ning kerkis rekordtasemele.

USA president Donald Trump kehtestas aprilli alguses tollimaksu kogu maailmale ja börsid värvusid toona punaseks. Trump pani seejärel tollid pausile ning hakkas sõlmima kaubanduslepinguid. Finantsturud võtsid taas suuna üles.

Viimastel päevadel on börsid tõusnud veelgi, kuna Iisraeli ja Iraani vahel on hakanud kehtima relvarahu. Naftahinnad liiguvad alla ning investorid eeldavad, et Lähis-Idas asuvad riigid suudavad pikaajalist konflikti vältida, vahendas The Wall Street Journal.

Samal ajal jätkuvad kaubanduskõnelused USA ja EL-i vahel. USA ja Hiina teatasid hiljuti veel ka kaubanduskokkuleppest muldmetallide osas.

"Turg tundis, et need tariifid pole kaugeltki nii koormavad, kui need, mida tutvustati aprilli alguses. Olete näinud taastumist," ütles finantsfirma Haverford Trust investeerimisstrateegia juht Hank Smith.

S&P 500 on aktsiaindeks, mis järgib börsil noteeritud suure turuväärtusega USA firmasid. USA suured firmad teatasid aga hiljuti esimese kvartali kasumite suurest kasvust.

Mais loodud töökohtade arv ületas majandusteadlaste ootusi, töötuse määr püsib stabiilsena. See viitab, et USA majandus püsib endiselt tugevatel alustel.