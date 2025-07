Ajalehtede juhtkirjad: riiklik nuhkimisagarus murendab ühiskonda

Postimees juhtkirjas; kodanik ja toksiline riik

"Parafraseerides Siiri Sisaskit, küsib Postimees: mis riik see on? Tabava vastuse pakub finantsanalüütik Peeter Koppel sotsiaalmeedia postituses, kus ta võrdleb riiki toksilise romantilise partneriga. Sellisel partneril on vaja teada kodaniku käike ja pangakonto seisu. Ta dotseerib kodanikku kogu aeg, kuidas on õige istuda ja astuda. Kui kodanik püüab rääkida oma õigustest, muutub riik passiiv-agressiivseks (meenutame näiteks rahandusministri väidet, et hinnad viib üles nende üle hädaldamine). Ja lõpuks järgneb ametnike sõnasalat ning vaimne manipuleerimine kodanikuga, et ta on ise peast soe ja kujutab kõike endale ette," seisab Postimehe toimetuse juhtkirjas.

"Inimeste liikumise jälgimine kiiruskaameratega, superandmebaasi eelnõu ning nüüd pangasaladuse rikkumine. Ühendame need punktid joonega ja näeme, kuhu see joon meid viib," tõdeb ajaleht.

Eesti Päevaleht ja Delfi juhtkirjas: riik, käed eemale meie pangakontodest

"Riigiasutused ei tohi pääseda täitmisregistri kaudu ebaseaduslikult ligi meie pangakonto väljavõtetele," seisab Eesti Päevalehe juhtkirjas. "Selline riiklik nuhkimisagarus murendab üldist turvatunnet meie ühiskonnas."

Lahendus ei ole kindlasti kiire praeguse de facto olukorra seadustamine, lisab Päevaleht.

Ka see väljaanne märgib, et taustaks meenuvad paljud teised samalaadsed algatused, mis jätavad koosmõjus meie riigist mulje nagu armukadedast tüdruksõbrast, kes sind pildistab, tahab teada, kus ja kellega sa oled, kui palju sul raha on ja millele seda kulutad.

"Lahendus ei ole kindlasti ka lihtsalt praeguse de facto olukorra seadustamine – nii nagu siseminister Igor Taro üritas hiljuti numbrituvastuskaamerate probleemi lahendada," lõpetab juhtkiri.

Õiguskantsler Ülle Madise kantselei andis teisipäeval teada, et tuvastas kontrolli käigus, et täitmisregistri kaudu pääsevad ametiasutused õigusliku aluseta ligi konto omanike pangasaladusele, ilma, et see isik sellest teadagi saaks.

Riigiasutused on teinud veidi enam kui aasta jooksul päringuid pankadesse kümneid tuhandeid kordi.