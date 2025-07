Michal: olukord pangasaladusega on pentsik küll

Valitsuse liikmed ütlesid pressikonverentsil, et nii pangasaladust kui ka üldisemalt inimeste privaatsust puudutava õigusraamistiku piirid tuleb riigikogus selgeks vaielda, sest õiguskantsleri viidatud puudulik regulatsioon täitmisregistri kasutamisel tõi välja olulised probleemid.

"See on pentsik olukord küll," ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond) õiguskantsleri välja toodud probleemide kohta.

"Kui sul tekib prügiveo [maksmata arve] tõttu üheksaeurone inkassonõue ja läbi selle saavad eri asutused või osapooled minna vaatama, mis su pangaarvel toimub, siis see pole väga mõistlik. See on minu esialgne hinnang, ma kindlasti süüvin sellesse sügavamalt," ütles Michal.

"Meil seisab parlamendis ikkagi ees suurem debatt, kuidas kaitsta inimeste privaatsust ja inimeste õigust pangasaladusele. Pole ju saladust, et ka numbrituvastuskaamerate debatt seisab meil sügisel ees," lisas peaminister.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles, et 2020. aasta seadusmuudatuse rakendamisel on jõutud olukorda, kus seadust pole ilmselt rakendatud, nagu seaduseandja ette näeb.

"See on tõsine probleem, kui inimeste privaatsust rikutakse ilma õigusliku aluseta. Sellele ei saa kindlasti kergelt peale vaadata. Tuleb kindlaks teha, kes tegi päringuid seaduslikul alusel ja kes seadusliku aluseta," ütles Kallas.

Kallas sõnas, et riigikogus seisab selle 2020. aasta seadusemuudatuse asjus ees debatt.

"Kas kitsendada seadust, jätta samaks või vaadata mis tegelikult see õiguslik raam on, mis juhtudel inimeste privaatsetele pangaandmetele juurde pääsetakse," lisas Kallas.

"Vaadake fakte ka, juba on tõusnud rahva õiguse eest võitlejad, ma räägin Reinsalust," ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) viidates asjaolule, et Isamaa esimees Urmas Reinsalu oli sel ajal valitsuse liige.

"Tulebki see debatt läbi pidada, nagu ütlesid koalitsioonierakondade esimehed, aga see oleks tulnud siis, aastal 2020 läbi pidada. Need vennad, kes tõusevad püsti ja hakkavad vastu rinda taguma, mõelgu läbi, mida nad ise siis ei teinud," ütles Tsahkna.

"Aga me oleme valmis seda lahendama. See on väga oluline teema," lisas välisminister.

Õiguskantsler Ülle Madise kantselei tuvastas kontrolli käigus, et täitmisregistri kaudu pääsevad mõned ametiasutused kohase õigusliku aluseta ligi konto omanike pangasaladusele. Õiguskantsleri sõnul on riigiasutused teinud veidi enam kui aasta jooksul päringuid pankadesse kümneid tuhandeid kordi.

Õiguskantsler märkis, et arvestades seda, kui tundlikuks teabeks võib pangakonto väljavõtet pidada, oleks võinud sellist laadi teabele juurdepääsu loomisele eelneda ühiskonnas arutelu ning parlamentaarne debatt.