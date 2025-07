USA-s lisandus oodatust rohkem töökohti

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid varem, et juunis luuakse 110 000 töökohta. Töötuse määr kukkus 4,1 protsendini.

Kuigi Valge Maja on sõlminud kaubanduslepingud Hiina ja Suurbritanniaga, seisab USA majandus siiski endiselt silmitsi ebakindlusega.

USA pole veel veel sõlminud tollilepet oma suurima kaubanduspartneri Euroopa Liiduga. Läbirääkimiste lõpptähtajani on jäänud vaid mõni päev, sest president Donald Trump soovib sõlmida kaubandusleppe 8. juuliks. Trump on ähvardanud EL-i ka 50-protsendilise tollimaksuga.

Pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja on ka ebaseaduslike piirületuste arv järsult langenud. Karm piiripoliitika võib aga kahjustada tööstusharusid, mis sõltuvad välismaistest töötajatest.

Analüütikute sõnul peab USA 2025. aasta teisel poolel looma vaid 10-40 000 töökohta kuus, et töötuse määr püsiks stabiilsena.

Investorid eeldavad samas üha rohkem, et föderaalreserv leevendab lähiajal rahapoliitikat. Teisipäeval ütles föderaalreservi juht Jerome Powell, et ta ootab ja jälgib, kuidas tariifid mõjutavad tööhõivet ja inflatsiooni.

"Nii kaua kui USA majandus on heas seisus, arvame, et mõistlik on oodata ja vaadata, millised need (tariifid) mõjud võivad olla," ütles Powell.